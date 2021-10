El vídeo de Ibai Llanos sobre su experiencia comiendo en el ABaC, restaurante de Jordi Cruz, sigue coleando. El youtuber aseguró que fue la comida "más cara" de su vida y, desde entonces, el chef ha recibido miles de comentarios sobre los precios de su local. Por eso, el juez de MasterChef ha querido responder.

En un directo improvisado de Instagram, el catalán ha hablado sobre la concepción que muchos tienen sobre la palabra "caro". Aunque el vídeo de Ibai le pareció "maravilloso", asegura que el streamer se equivocó en algunas de las cosas que dijo.

”Entiendo que Ibai cuando cuelga el vídeo dirá ‘mirad, he ido al restaurante más caro de Barcelona’, pero, amigo mío, no es el más caro. Además, caro es una forma de hablar. Me raspa porque ir a un restaurante como ABaC no es como comprarse un bolso de Gucci”, ha aclarado.

El cocinero ha reconocido que nunca se busca en internet y esta semana ha encontrado numerosos titulares usando palabras como "pastizal" o "hachazo" con las que no está de acuerdo.

Ha explicado que en su negocio solo suman un 5% a lo que les cuesta comprar la comida y pagar al personal y, a veces, ni eso. “Sí que es verdad que ABaC es el que vale más dinero de los restaurantes que yo tengo. No es un restaurante para todos los días, pero que 225 euros es un pastizal... bueno si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro”, ha declarado.

Defiende que muchos ahorran durante un tiempo para tener "una noche especial" y recalca que, aunque sea mucho dinero, en Barcelona hay sitios que piden más y en países como en Francia pedirían el doble por un menú así. “No es una crítica. Gracias Ibai por venir a casa y por hacer ese vídeo, que yo me he reído y me ha gustado mucho cómo lo has hecho" ha añadido.

Además, ha hablado sobre las críticas que recibió junto a sus compañeros de concurso por imitar el acento gallego durante la prueba de exteriores. "Somos unos ridículos y eso está mal", ha confesado, pero no querían "ofender a nadie". "Amamos Galicia", ha concluido.