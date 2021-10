Ibai Llanos ha subido un nuevo vídeo viral a su canal de Youtube y, en este caso, se ha centrado en su experiencia en el restaurante "más caro de Barcelona", el ABaC, el restaurante de tres estrellas Michelín que tiene Jordi Cruz en la Ciudad Condal.

"Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura", comenzó diciendo Ibai tras saludar al mismísimo Cruz y a su equipo en las cocinas del restaurante.

Así, durante los 17 minutos que dura el vídeo, el famoso creador de contenidos y un grupo reducido de amigos disfrutó del menú degustación del establecimiento, que agrupa más de 20 platos.

Al terminar, llegó el momento de desvelar cuánto se había gastado y la experiencia en sí con la comida.

"Hemos comido durante 3 horas y media aproximadamente. Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros", comentó Ibai a sus seguidores.

"Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir"

"El precio eran 225 euros por persona. Es la comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir", aseguró.

Es decir, en total, fueron 900 euros la factura que tuvieron que pagar Ibai Llanos y sus amigos.