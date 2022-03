Dabiz Muñoz defiende la subida a 365 € del menú de DiverXO: "Si con ese precio no hay público, no debería existir"

Nadie se quiere perder al mejor cocinero del mundo abriéndose en canal ante el público, y eso es algo que se ha notado en al auditorio principal de Madrid Fusión 2022, donde Dabiz Muñoz ha compartido un rato de preguntas y respuestas como si de una conversación de stories de Instagram se tratase.

Además de por su cocina, Dabiz Muñoz es uno de los chefs más queridos personal y profesionalmente, por lo que personalidades del mundo de la gastronomía y del espectáculo no han querido perderse la intervención de Muñoz en el congreso gastronómico.

Con José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión y crítico gastronómico como maestro de ceremonias, y Carlos Latre como periodista improvisado abriendo la ronda de preguntas, el pregunta-respuesta donde el público emitía sus cuestiones a través de un código QR ha dejado grandes confesiones del chef de DiverXO.

Aprender en lo personal

A nivel profesional pocos se pueden medir con Dabiz Muñoz, y mientras el éxito tiene grandes ventajas, la presión y la exposición pública también tiene su cara B.

A pesar de que Dabiz Muñoz, para bien o para mal, siempre está rodeado de polémica, una de las cuestiones que más revuelo ha generado en los últimos meses ha sido la subida del precio del menú degustación de DiverXO.

El pasado mes de noviembre, Muñoz anunciaba que subía el precio de su menú degustación de 250 a 365 euros, convirtiéndose así en el restaurante más caro del país.

"Las críticas en general me han importado poco"

"Las críticas en general me han importado poco", confiesa el chef cuando le preguntan por aquellos que no han entendido la subida del precio del menú. "Lo primero es que es mi restaurante y pongo el precio que quiero, como cualquier otro negocio. Otra cosa es que la gente esté dispuesto a pagar".

Una decisión vital

El mediático chef explica cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: "Cuando empezamos a pensar en subir el precio, hicimos un ejercicio de recapacitación. DiverXO había perdido dinero durante 15 años, todos los años teníamos cuentas negativas, y queríamos mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja con nosotros, queríamos mejorar a nivel económico y a nivel humano, por lo que hicimos el ejercicio de calcular cuánto nos costaba esto y no queríamos cambiar ni un ápice de lo que significaba DiverXO ni en técnica ni en experiencia", se confiesa el chef.

"DiverXO había perdido dinero durante 15 años"

"La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existía en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta", comenta Muñoz sobre la decisión que le llevó a subir el precio.

Según declara el chef de DiveXO "estaba muy seguro de lo que íbamos hacer, lo hicimos, y en realidad el cambio no ha sido notable", sentencia Muñoz sobre la polémica.