Dabiz Muñoz desvela sus dos platos favoritos: ambos se pueden comer en sus restaurantes

Dabiz Muñoz fue una de las estrellas de la vigésima edición de Madrid Fusión. El congreso global gastronómico se celebró en Ifema entre el lunes 28 de marzo y este miércoles 30, contando con una ponencia del "mejor cocinero del mundo" el martes. El chef madrileño no dejó a nadie indiferente. Defendió la subida de precio del menú de DiverXO hasta los 365 €, anunció el cambio de ubicación de sus restaurantes y, además, desveló sus dos platos favoritos.

"Si solo pudieras elegir uno de sus platos, ¿cuál sería?", le preguntaron. Muñoz no dudó en contestar, aunque dijo que no podía decantarse por uno solo, sino por dos.

El primero de ellos es el plato del conejo y la zanahoria. "Fue un antes y un después para mí. Fue el primer plato físicamente que hice en DiverXO. Se lo di a probar hacer 15 años a Higinio Gómez, maestro pollero que tenemos en Madrid y me dijo 'wow, esto es diferente'. Por ello, le guardo especial recuerdo", explicó.

Para la segunda opción seleccionó una receta más reciente. "Se trata de un plato más cercano, de hace dos años. Es la ensalada al revés con pescados a la brasa, que a nivel creativo me pareció un punto y aparte en nuestra trayectoria", indicó.

La defensa del precio de DiverXO

Estos y otros platos de máximo nivel culinario pueden degustarse en los restaurantes y servicios de 'delivery' de Dabiz Muñoz. En la actualidad, la oferta de restaurantes del chef tiene protagonismo en Madrid. En la capital se ubican DiverXO, StreetXO (el más barato) y GoXO (marca de comida rápida con servicio a domicilio y 'food trucks'). Además, el GoXO también está presente en Barcelona, concretamente en el hotel NH Collection Barcelona Constanza.

En su ponencia en Madrid Fusión, Muñoz desveló la apertura de su restaurante de pasta RavioXO en mayo, así como el cambio de lugar de DiverXO y StreetXO. Asimismo, no dudó en defender el incremento de precio de DiverXO de los 250 hasta los 365 €: "La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existe en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta".

En este sentido, Muñoz añadió que el restaurante llevaba perdiendo dinero "durante 15 años", y que querían mejorar tanto a nivel económico como humano, actualizando para mejor las condiciones laborales de los empleados.