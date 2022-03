Dabiz Muñoz cambia sus restaurantes de lugar: ¿dónde estarán DiverXO, StreetXO y RavioXO?

El segundo día de Madrid Fusión 2022 contó con uno de sus platos fuertes y no defraudó. Alrededor de las 10:00 H, Dabiz Muñoz, hizo una ponencia en la que desveló secretos como varias recetas de su nuevo restaurante especializado en pasta, RavioXO, además de defender la subida de precio del menú de DiverXO hasta los 365 euros y explicar cómo afronta su trabajo desde el punto de vista psicológico. Por si esto fuera poco, el que fue elegido como "el mejor cocinero del mundo" en los The Best Chef Awards de 2021, anunció que cambiará de sitio sus restaurantes.

Tras hacer gala en un vídeo de los manjares que se podrán degustar en RavioXO, Muñoz analizó la situación de sus proyectos empresariales, indicando el cambio de lugar de los establecimientos que ya están en funcionamiento.

"RavioXO debería haber abierto para enero y al final lo haremos en mayo porque no nos ha dado tiempo a hacerlo antes. Estamos inmersos en terminar un proyecto para la nueva ubicación de DiverXO, un proyecto que debemos terminar ya. Y estamos inmersos también en el cambio de ubicación para StreetXO. Lo vamos a hacer durante el verano", explicó el chef madrileño.

¿Cuál será la nueva ubicación de sus restaurantes?

Muñoz informó del cambio de lugar y de la fecha (al menos en el caso de StreetXO), pero indicó que por el momento no podía desvelar nada más. En la actualidad, el premiado chef concentra el grueso de sus locales en Madrid.

DiverXO, el más famoso y más caro, se ubica en el número 23 de la calle Padre Damián. StreetXO, el restaurante barato de Muñoz con un precio medio de 50 euros por persona, se sitúa en el número 52 de la calle Serrano. Por su parte, GoXO, la marca de comida rápida del chef, está presente en varios 'Food Trucks' en Madrid y en el hotel NH Collection Barcelona Constanza (Carrer de Déu i Mata, 69-98 Jardins de Sant Joan de Déu).

Defiende la subida de precio de DiverXO

El pasado mes de noviembre, Muñoz copó los titulares de la prensa nacional por la subida de precio del menú de DiverXO. Pasó de 250 a 365 euros, convirtiéndose en el restaurante más caro de España. Este incremento provocó críticas, las cuales le "han importado poco" al chef, ya que el aumento de la cuantía era clave para la supervivencia del restaurante.

"La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existía en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta", detalló.

DiverXO había perdido dinero durante 15 años, algo que no podía volver a ocurrir. "Teníamos cuentas negativas, y queríamos mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja con nosotros, queríamos mejorar a nivel económico y a nivel humano", añadió.