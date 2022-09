Laura Escanes cuenta cómo fue su primera vez con Risto Mejide: "Pensé que llevaba el personaje hasta el final"

Desde que estrenaron su pódcast, Cariño, ¿pero qué dices?, Laura Escanes y Risto Mejide han compartido sin tapujos muchos aspectos de su vida familiar. Sin embargo, ha sido en Movistar+ donde la influencer ha hablado de su primera vez con el publicista.

Aunque la joven ya habló de sus relaciones sexuales con el presentador en La Resistencia y en su pódcast hablo de sus parejas en el pasado, ha sido en Martínez y Hermanos, programa presentado por Dani Martínez, donde ha contado una curiosa anécdota que vivió en su primera vez con su actual marido.

"¿Te has despertado con alguien que no sabías quién era?", le preguntaron en el espacio, a lo que ella respondió afirmativamente: "Pero voy a explicarlo. El que estaba a mi lado era Risto, pero no llevaba gafas".

"Os voy a contar una cosa muy graciosa con esto. No sé si puedo, pero lo voy a contar. No era nuestra primera cita, pero era la primera vez que yo dormía con Risto", comenzó explicando Laura Escanes. "Todo fue genial, acabamos, le miro y digo: '¿Tú siempre follas con gafas?'. Y me dijo que se le habían olvidado".

"Tengo que decir que nunca más ha usado las gafas, pero la primera vez dije: 'joder, sí que lleva el personaje hasta el final'", añadió la influencer, que tiene más de 1,7 millones de seguidores en Instagram.