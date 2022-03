Melyssa Pinto se pronuncia ante una posible ruptura con su pareja: "Juntos o separados te quiero en mi vida"

Melyssa Pinto ha querido felicitar a su todavía pareja, Sergi Castro, por su 28 cumpleaños a través de sus redes sociales pese a que se encuentran inmersos en una crisis reconocida por ella misma.

"Y aquí seguimos nosotros, como en un puzzle intentando encajar una pieza redonda en un hueco cuadrado que parece imposible de encajar", ha revelado la exconcursante de La isla de las tentaciones.

La felicitación de la influencer no ha sido la esperada para sus fans, ya que pese a que se trataba de un mensaje de amor, ha sembrado la duda de nuevo sobre una posible ruptura entre ellos.

"No me arrepiento porque tengo fe en que a veces lo imposible pueda hacerse posible, y ojalá algún día esa pieza encaja por arte de magia. Y si no es así, sé que tendremos un final feliz", ha declarado.

Pese a que la pareja no está atravesando su mejor momento, Melyssa Pinto ha querido dejar claro el gran cariño que le tiene a Sergi Castro. "Juntos o separados te quiero en mi vida", concluyó.