El enigmático mensaje de Marta López en Instagram tras su ruptura con Rubén Gaha: "Las heridas sanan, aprenderé a vivir de ellas"

Su ruptura con Rubén Gaha ha dejado a Marta López en un momento delicado de su vida. Esta nueva etapa en la que se encuentra la ha llevado a compartir con todos sus seguidores un enigmático mensaje durante sus vacaciones de verano en la playa junto a sus hijos.

"He llorado mucho", confesó este pasado lunes tras comunicar la triste noticia de su separación del policía tras casi un año de relación, al mismo tiempo que explicaba su frustración porque "dejas a una persona queriéndole, y sabes que esa persona te quiere a ti, pero ves que no se puede", recoge la revista Lecturas.

Los motivos que les habían llevado a romper no correspondían a un posible affaire de alguno de ellos, como así se especuló al conocerse que habían puesto punto y final a su amor, sino a que "no nos entendíamos". Unas diferencias que parecen ser irreconciliables, tal y como ambos protagonistas han confesado.

Así pues, este sábado la exconcursante de Gran Hermano se ha tomado un momento para compartir un profundo texto sobre cómo están sus sentimientos ahora. "No soy tan buena como parezco, ni tan mala como alguno piensan", ha comenzado su reflexión, que acompaña a una fotografía suya en la que aparece tumbada en la orilla del mar, con los brazos extendidos a los lados de su cuerpo, y protegiéndose del sol con una gorra.

En este sentido, ha dejado claro que "nunca voy a ser lo que a otros les gustaría que fuera", y asegura ser "lo que la vida me está enseñando", porque "no me preguntó si quería ser fuerte", sino que "me obligó a serlo".

La colaboradora de Sálvame también ha querido hacer hincapié en el 'qué dirán', dando a entender que todo pasa por algo y lo mejor es aprender de ello. "Me criticarán sin motivos, me odiarán sin razones y me van a lastimar sin darme explicaciones", también experimentará situaciones que le dolerán y "quizá lloraré".

"Pero las heridas sanan y aprenderé a vivir de ellas", y le harán ser "fuerte y frágil a la vez", ha señalado, antes de concluir su profundo mensaje con una importante reflexión: "Todo lo vivido me ha convertido en lo que soy", ha apuntado, describiéndose como "ese tipo de mujer con la que te vas a la guerra porque sabes que nunca te abandonará".

Marta también ha afirmado que está "desconectando" y reponiendo fuerzas a través de sus historias de Instagram, donde ha mostrado que está disfrutando al máximo de la compañía de sus pequeños.