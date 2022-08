Marta López rompe su relación amorosa con su novio Rubén Gaha: "No estoy bien"

La tertuliana Marta López y su ya exnovio a causa de la reciente ruptura, Rubén Gaha, vivieron durante casi un año un tórrido y acaramelado romance, del que hacían gala en redes sociales con multitud de instantáneas que inmortalizaban dulces momentos de la pareja.

La colaboradora y el policía publicaron desde fotografías con la pose más cuidada en eventos como la boda de Fani Carbajo y Christofer, o la Feria de Abril, hasta stories más desenfadadas en las que Rubén alababa los looks y la belleza de la extremeña.

"Seguimos sumando vida… Sé que muchas veces soy un desastre y difícil pero la vida es más bonita si me llevas de la mano, no me sueltes. Te quiero mi chico", comentó Marta López junto a unas imágenes con su ex, esta es la última publicación de Instagram en la que se declaraban su amor.

Tal era la ilusión que derrochaba la pareja que a parte de múltiples viajes y asistencia a eventos en común, estaban planteándose hechos más serios como la boda e incluso tener hijos, tal y como afirma Diez minutos.

"Creo que él también está enamorado. No quiero hablar, entiendo que me tienen que preguntar, pero no quiero decir nada. No estoy bien y no quiero hablar nada más. Él es maravillo y punto y final", declaró la colaboradora en Ya es verano.

Ambos insisten en que no hay terceras personas ni existen imágenes que puedan comprometer a alguno de los miembros de la pareja, sino que se trata de haber alcanzado un punto de no retorno.

El policía vivía entre Madrid y Córdoba, donde reside su hijo de seis años, y a pesar de haber finalizado su relación aún no ha ido a recoger sus cosas de la casa de Marta.