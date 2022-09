De Esther Doña a Taylor Swift o Katy Perry: 'celebrities' a las que dejaron por teléfono

"Me dejó con un mensaje de dos líneas… y no me lo tomé en serio". La frase de Esther Doña en el ¡Hola! para resumir cómo le había dejado el juez Santiago Pedraz poco después de anunciar que estaban comprometidos. Una polémica veraniega total que ha tenido repercusión no solo para la viuda malagueña del marqués de Griñón, sino incluso para una expareja de Pedraz, la abogada Sylvia Córdoba, que ha salido a explicar que a ella le hizo lo mismo: dejarla escribiéndole por teléfono tras pedirle matrimonio.

Pero ellas no son las únicas. Multitud de celebrities se han tenido que enfrentar a una ruptura a distancia, fría, calculada y, sobre todo, una demostración flagrante de que la persona que tanto les quiso no tuvo la valentía suficiente para decirles a la cara que ya no querían seguir. Y, casualidades, la inmensa mayoría son hombres a los que les dio vergüenza mostrar sus sentimientos o afrontar la realidad y decirles a sus parejas famosas que habían terminado, dejándoles a ellas los traumas o el sambenito de por qué ocurrió de ese modo.

No hay más que recordar lo que ocurrió en nuestro país. Chenoa estaba tan tranquila en su casa cuando, como explicó en su autobiografía Defectos perfectos, ocurrió la catástrofe al sonar el teléfono: "Alguien me llamó por teléfono. 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie". Todo el mundo la recuerda a ella saliendo con su chándal gris y los ojos llorosos, pero pocos cuántas veces había cogido el móvil. "Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario", añadió.

Luego está, también en nuestro país, la versión más moderna, aunque ene este caso hay disparidad de opiniones. Mientras que Bigote Arrocet lo ha negado tajantemente dos años después ("Es una mentira infame. El día que la dejé hizo unos gestos que no me gustaron. Nunca me ha gustado la agresividad. Le dije que lo mejor era que termináramos", aseguró en Lecturas), María Teresa Campos y su familia sostienen, como una muestra del poco aprecio que tuvo el humorista por la presentadora, que la dejó por WhatsApp, como llegó a declarar en prime time en El Hormiguero.

Y para saltar a la jet set californiana, donde este tipo de rupturas se han dado con demasiada frecuencia, hay que recurrir a una de las más recientes. Enero de 2021. Tras un año de relación, se da a conocer que Ben Affleck y Ana de Armas ya no están juntos. Una fuente le cuenta a People que habían tenido "numerosas discusiones sobre su futuro" y que habían decidido "separarse de mutuo acuerdo". Eso sí, detalla que la conversación fue "por teléfono".

Ben Affleck y Ana de Armas ANA_D_ARMAS / INSTAGRAM

Si ya nos quedamos en Los Ángeles y alrededores, el mundo de las divas de la música es el que sale peor parado. El año 2008 fue duro emocionalmente para Taylor Swift, lo que significa prolífico musicalmente. A Joe Jonas le dedicó varias canciones de su álbum Fearless. ¿Por qué? Muy sencillo: en noviembre de ese mismo año la cantante fue a The Ellen DeGeneres Show y allí se refirió al miembro de los Jonas Brothers como "el chico que rompió conmigo por teléfono en solo 25 segundos cuando yo tenía 18 años".

Quedará viva gente de mi generación que se acuerde igual que yo cuando joe jonas le cortó a taylor swift por teléfono y ella hizo un video usando un muñeco de él para mostrar como le cortó #AMAs pic.twitter.com/0WzB7kXWLw — CryptoContadora.eth (@CryptoContadora) November 25, 2019

Y de una boyband a otra. Porque Zayn Malik comenzó a salir en 2011 con Perrie Edwards, también cantante y miembro de la girlband Little Mix. No solo eso: dos años después se comprometían. Y así estuvieron otro par de años, hasta agosto de 2015, cuando Perrie miró el teléfono y... "Fue horrible, el peor momento de mi vida. Una relación de cuatro años, dos de ellos comprometidos, y la terminó con un simple mensaje de texto. Así de simple", aseguró en el libro sobre la historia de su grupo musical.

Perrie Edwards (integrante de LM) ​comenzó a salir con el integrante de la banda One Direction Zayn Malik en mayo de 2012. La pareja se comprometió en agosto de 2013, pero se separó en agosto de 2015. pic.twitter.com/6yhHcQcizm — cassdanverss (she/her) (@cassdanverss) September 4, 2018

En noviembre de 2017 cortaron y se dijo que había sido de mutuo acuerdo tras una llamada telefónica. Pero como dio a conocer TMZ, The Weeknd fue quien llamó para decirle a Selena Gomez que, a pesar de que llevaban menos de un año juntos, su relación había perdido la pasión y que se había acabado el amor.

Y por lo menos en este caso se sabe quién es. En noviembre de 2013 le preguntaron a Ariana Grande desde la revista Complex cuál había sido su peor ruptura. "Probablemente, cuando me dejaron con un mensaje de texto la noche que comenzaba una gira y justo antes de subir al escenario", respondió. Según las teorías de los fan, el maleducado no habría sido otro que el youtuber Jai Brooks ese mismo 2013, con quien retomó más tarde la relación, sin que prosperase.

¿Queeeeé? Ariana Grande se besó con su ex Jai Brooks pic.twitter.com/JYpDzYPqFa — CABALLEROS ❤❤❤ (@natis1003) May 3, 2014

Un futuro exnovio de Grande, Pete Davidson, también dejó a una de sus novias, la humorista Cazzie David (hija de Larry David), a través de un mensaje al móvil. Según la versión de Cazzie en sus memorias, fue ella quien le había dejado unos días antes para luego pedirle volver asegurándole que se había equivocado. Pero Pete, que se mostró contentísimo de que de nuevo estuviesen juntos, solo le dijo eso para vengarse: un par de días más tarde le escribía diciéndole que la dejaba.

Y ahora otra ex de Pete Davidson: ni más ni menos que Kim Kardashian. A la influencer y empresaria también la han dejado vía telefónica. Ocurrió durante la relación de ida y vuelta entre 2007 y 2010 que tuvo con el jugador de fútbol americano Reggie Bush. La última vez que rompieron ella estaba en Miami. "Él le envió tres mensajes de texto que decían que necesitaba tiempo y espacio y el típico 'no eres tú, soy yo'", explicó una fuente a HollywoodLife en marzo del último año de relación.

Reggie Bush and Kim Kardashian attend a 2008 costume party. pic.twitter.com/JzyDytmS2n — SI Vault (@si_vault) July 10, 2017

Aunque quizá la ruptura por mensaje más famosa de entre las celebrities norteamericanas sea la de Katy Perry. Su esposo en 2011, el actor y humorista Russell Brand, le solicitó el divorcio y envió un sentido comunicado a través de TMZ: "Lamentablemente, Katy y yo estamos terminando nuestro matrimonio. Siempre la querré y sé que seguiremos siendo amigos". La verdad se supo dos años más tarde, en una entrevista de la cantante de Roar a Vogue. "Es un hombre muy listo y yo estaba enamorada de él cuando me casé. Pero digamos que no he sabido nada de él desde que me envió un mensaje diciendo que se divorciaría de mí el 31 de diciembre de 2011", zanjó.

La reacción de Katy Perry al toparse con Russell Brand

Katy y Russell se casaron en la India en octubre de 2010, pero el actor solicitó el divorcio un año después.

Katy Perry gritó y salió corriendo de un estudio después de ver a una persona muy parecida a Russell Brand. pic.twitter.com/cqTcxNg48o — Noticias MEGAVISION (@megavisionmx) August 28, 2022

Por último, cabe recordar una separación sorpresiva, habida cuenta de que una vez volvieron no solo han salido adelante sino que, bueno, ella será reina. Nos referimos a los duques de Cambridge. Según el historiador y biógrafo británico Robert Lacey en su libro Battle of the Brothers, el príncipe Guillermo y Kate Middleton se pelearon en 2007, discusión que acabó con el heredero dejando a su pareja por teléfono. Sin embargo, aquel parón solo les hizo recapacitar sobre cuánto se querían y el resto es historia.