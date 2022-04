Anna Ferrer confirma su ruptura con Iván Martín: "Las relaciones no fracasan, terminan"

Anna Ferrer Padilla e Iván Martín ya no están juntos. La influencer ha anunciado la noticia a través de Instagram, casi una semana después de que se empezara a hablar de una posible crisis sentimental entre ambos.

La empresaria ha publicado una fotografía junto a su ya expareja y la ha acompañado con un sentido texto. "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo", rezan las primeras líneas.

"Iván y yo hemos compartido tanto en estos tres años, que solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida", ha expresado la hija de Paz Padilla.

"Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan", ha añadido.

La joven empresaria, de 25 años, ha aprovechado el final del comunicado para agradecer a sus seguidores el cariño que le han brindado hasta el momento: "Quiero daros las gracias también a vosotros por todo el cariño y apoyo a nuestra relación, sé que trataréis esta ruptura también con el mismo amor, os queremos".

La pasada semana, una persona cercana al entorno de la expareja contó a Semana que ambos influencers atravesaban una crisis desde comienzos de año: "La convivencia ha desgastado muchísimo a la pareja. Anna estaba muy pendiente de él cuando cada uno vivía en sus respectivas casas, pero desde principios de año luchan por algo que ambos saben que está herido de muerte".

No obstante, las primeras alarmas saltaron cuando la joven abandonó el piso alquilado en el que viven juntos en pleno centro de Madrid para ir a Sevilla y someterse a una rinoplastia. "Si Iván no hubiera dado positivo, no estaría aquí, y ahora mismo me alegro mucho de estos días", comentó la influencer durante su reposo tras la operación, en el que aprovechó para desconectar y estar sola. Después se los vio juntos en varios eventos.

Iván Martín, que llevaba un tiempo desaparecido de las redes, volvió hace unos días a Instagram y habló de su desconexión. "He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba. Si esto no está bien (haciendo referencia a la salud mental), nada está bien", comentó, a la vez que agradeció a sus seguidores que se hayan preocupado por él.