Anna Ferrer e Iván Martín estarían atravesando una crisis sentimental: "Ambos saben que su relación está herida de muerte"

La historia de amor que Anna Ferrer e Iván Martín llevan compartiendo a sus seguidores desde 2019 parece estar atravesando baches desde hace varios meses.

Y es que, tal y como ha confirmado a la revista Semana una fuente del entorno de ambos, la pareja lleva en crisis desde enero: "La convivencia ha desgastado muchísimo a la pareja. Anna estaba muy pendiente de él cuando cada uno vivía en sus respectivas casas, pero desde principios de año luchan por algo que ambos saben que está herido de muerte".

Ya saltaron las alarmas cuando la hija de Paz Padilla abandonaba el piso alquilado en el que viven juntos en pleno centro de Madrid para ir a Sevilla y someterse a una rinoplastia. "Si Iván no hubiera dado positivo, no estaría aquí, y ahora mismo me alegro mucho de estos días", comentó la influencer durante su reposo después de la operación, en el que aprovechó para desconectar y estar sola.

Anna Ferrer después de su rinoplastia. ANNAFPADILLA / INSTAGRAM

Que el que Iván no pudiese acudir con Anna a la capital andaluza por haber dado positivo en Covid-19, parece que supuso para ella un "cambio de chip", ya que "se dio cuenta de que estaba bien sin él y que no lo echaba de menos", ha asegurado la fuente cercana.

Aun así, se ha podido ver a la pareja junta durante el primer trimestre del año en varios eventos: en el 25 cumpleaños de Anna, en la presentación de la marca de productos de belleza de Marta Lozano, y, la más reciente, hace tres semanas en el bautizo de los nietos de José Luis 'El Turronero'.

De hecho, Iván Martín, que llevaba un tiempo desaparecido de las redes, ha vuelto y ha comentado a través de varias historias de Instagram el motivo de esta desconexión: "He estado unos cuantos días fuera porque lo necesitaba. Si esto no está bien (haciendo referencia a la salud mental), nada está bien", comentaba, a la vez que ha agradecido a sus seguidores que se hayan preocupado por él.

Parece ser que la situación ha llegado al límite durante este mes de abril, debido a que cada uno ha pasado la Semana Santa por separado, y se cree que la ruptura va a ser inminente.