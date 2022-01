Anna Ferrer se somete a una rinoplastia: "Es algo que siempre tenía en mente"

Anna Ferrer Padilla ha anunciado este jueves a través de una serie de stories en Instagram que se ha sometido a una rinoplastia. La influencer, de 24 años, ya había manifestado su deseo de operarse en más de una ocasión. "Al final me he decidido", ha celebrado.

La joven empresaria, que había abandonado sus redes sociales durante unos días, ha publicado una imagen del postoperatorio donde aparece con la férula. "Me he hecho una rinoplastia. Es algo que siempre tenía en mente (y os he contado alguna vez que si me hacía algún retoque estético sería eso)", ha dicho.

Agradecida por haberse lanzado a algo que quería hacer desde hace tiempo, la hija de Paz Padilla ha desvelado los primeros planes que llevó a cabo tras salir de la clínica: "Mi madre me ha llevado a comer por ahí. No llevaba ni 24 horas desde que me había operado. Lo que me gusta una terracita, no lo puedo evitar".

Anna Ferrer Padilla muestra una imagen tras someterse a una rinoplastia. INSTAGRAM

"Gracias por preocuparos por mí y perdonarme por haber estado desaparecida", ha añadido, afirmando que la operación, que tuvo lugar el pasado lunes, fue por un motivo meramente "estético". "Ya me conocéis, estaba muy nerviosa y preferí no pasarme por aquí".