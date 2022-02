Fonsi Nieto y Marta Castro ponen fin a su matrimonio tras 9 años y un hijo: "Llevamos separados desde septiembre"

Fonsi Nieto y Marta Castro han decidido poner fin a su matrimonio. La pareja, que llevaba nueve años de amor, fruto del que nació el pequeño Hugo, ha anunciado a través de las redes sociales la noticia de su ruptura.

"Después de más de nueve años de respeto y amor, tanto Fonsi como yo os anunciamos nuestra separación. Se trata de una decisión tomada de mutuo acuerdo, desde ese mismo respeto y amor con el que formamos nuestra familia", aclara la mujer del motorista.

"Nuestros caminos se separan, pero el amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos", remata la mujer del motorista.

Precisamente Fonsi ha sorprendido con sus primeras palabras, ya que ha desvelado que la ruptura no se ha producido ahora, sino en septiembre. "Llevamos separados desde septiembre. Me extraña que no os hayáis enterado antes porque tomamos la decisión en septiembre", ha dicho el DJ a la revista Diez Minutos.

Un hecho que sorprende porque el pasado noviembre bautizaron a su hijo Hugo y nada hacía presagiar que el matrimonio estaba roto.