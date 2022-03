Luca Onestini anuncia su ruptura con Cristina Porta y es acusado de "maltratador"

Pese a que se sabía que la pareja formada en la primera edición de Secret Story no atravesaba su mejor momento, la manera tran abrupta de anunciar la ruptura entre Luca Onestini y Cristina Porta no ha dejado indiferente a nadie, y las reacciones de sus compañeros del reality no se ha hecho esperar.

"Si mi presencia molesta, prefiero quitarla. Estoy en el hotel desde ayer, NO POR MI DECISIÓN. Que quede claro. Tengo que aguantar que no se me conteste siquiera al móvil. Y si lo hace es solo para decirme que no vuelva a casa, cuando era lo que yo más quería. No tiene tiempo para contestarme, pero para escribir un tweet diciendo que se siente sola sí tiene tiempo", comienza el comunicado, en alusión a un reciente tweet de Porta en el que confesaba además que, en muchas ocasiones, se arrepentía de haber entrado en el concurso.

"Fue ella la que me dijo que no volviera a casa antes de las cinco por evitar verme. Me duele mucho todo esto y no me lo merezco. Basta de mentiras. Ayer hablamos y decidimos que así no se puede seguir. Que cada uno siga su camino y que lo hagamos por separado. Besos", concluyó Onestini.

Por su parte, Cristina Porta aún no se ha manifestado, aunque sí lo ha hecho su incansable defensora mientras estaba en el concurso, Fátima Moreno. "Eres un machista maltratador, das asco. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer. Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena", escribió en un mensaje en Twitter, aunque más tarde lo borró.

Sin embargo, Gianmarco Onestini, hermano menor de Luca, ya había contestado: "Son falsas y absurdas las tonterias que has escrito. Tranquila, que todo esto tendrá consecuencias legales".

Que Luca era un machista y agresivo (igual que su hermano) lo vimos todos con lo que le hizo a Gemeliers y Adara y lo denunciamos públicamente, pero interesaba apoyar una falsa carpeta por un puñado de RTs y seguidores



Ahora si es oficial, hasta nunca:

DEP CRISLU ⚰⚰⚰ pic.twitter.com/NmhYtubg5g — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) March 15, 2022

Los que tampoco tardaron en reaccionar a la ruptura fueron varios de los concursantes de Secret Story que ya en sus inicios dijeron que no se creían la relación. Tras saber el desenlace de la misma, celebraron haberlo previsto, como es el caso de los Gemeliers, Lucía Pariente, Adara Molinero y Miguel Frigenti.

Ya se vio lo que es tu hermano durante la recta final del concurso. Los dos sois iguales: estafáis y jugáis con los las personas sin ningún pudor. Ya se encargará el karma de ambos. Sois mala gente. https://t.co/jDH0LLoRRg — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) March 15, 2022

Todo cae por su propio peso y la verdad siempre prevalece ♥️ — Daniel Gemeliers (@DanieloviedoM) March 15, 2022

Ahora que se haga un vídeo con pequitas — ADARA MOLINERO 💜 (@AdaraMolinero) March 15, 2022

Estoy triste, hemos perdido la historia de amor más bonita, que nunca habrá…, BUUUUUUUUU 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/eocvsUKg0F — LUCÍA PARIENTE OFICIAL (@luciarpj) March 15, 2022

La pareja había pasado un evidente bache visible en las redes sociales, donde se intuía una separación entre ambos. Hace unas semanas, la propia Toñi Moreno compartió en una gala de Secret Story que la tensión entre ambos era palpable y que Cristina Porta parecía destrozada, aunque, en sus dos siguientes apariciones en plató, la periodista apareció recompuesta.

Además, cabe destacar que los que fueran novios acudieron juntos al concierto Mujeres cantan por Rocío Jurado, que se celebró el pasado miércoles 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en Madrid.