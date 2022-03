Vicky Martín Berrocal se emociona al hablar de su ruptura con João Viegas: "Me di cuenta de que no era muy feliz"

Un mes ha pasado desde que se anunciara su ruptura con João Viegas, pero Vicky Martín Berrocal ha demostrado que, profesionalmente, está más activa que nunca. Y no solo con su marca de ropa, sino que este miércoles ha presentado Incara Solutions, suplemento alimenticio del que es embajadora.

En la rueda de prensa, la diseñadora ha hablado de su cambio físico y su pérdida de peso, algo que tomó la decisión de hacer porque no se encontraba bien, más que por el aspecto estético.

Pero también habló sobre su expareja, con la que estuvo tres años y del que confiesa que es el hombre más importante de su vida, desde que se separó de Manuel Díaz 'El Cordobés' en 2001, con el que tiene una hija.

La modelo ya se mostró disgustada con los programas y medios de comunicación que anunciaron su ruptura y estaban enseñando datos íntimos sobre ella, pero ha vuelto a reafirmar su enfado en una entrevista con El Español.

Sobre la decisión de romper, Vicky Martín Berrocal aseguró que fue meditada. "Las cosas no cuestan en el momento que tomas la decisión. La decisión no es de hoy a mañana. Es algo que tomas después de mucho pensarlo. Realmente yo cambié mi vida", declaró, refiriéndose a los años que vivió en Portugal con él.

"He sido muy feliz. Encontré el hombre de mi vida y era un amor entero, sano, puro. Nunca me había sentido tan amada", confesó. "Decidí irme, e igual que decidí irme, decidí volverme. Era muy feliz y dejé un poco de serlo. Y lo más inteligente, y se lo recomiendo a todas las mujeres, hay que ser feliz hoy, aquí y ahora".

"Yo me di cuenta de que allí no era muy feliz. Cuando renuncias a tantas cosas, yo creo que necesitas que todo funcione muy bien. Cuando deja de funcionar y estás aquí, puedes tirar con ello, pero desde allí...", reflexionó. "Otra cosa que les digo a las mujeres: no podemos abandonar nuestra vida por nada. Renuncié a mi hija, que para mí es tela... Y lo hice encantada y feliz. Nadie me obligó".

También aseguró que le había dolido mucho que se dijera que dependía económicamente de él, cuando siempre ha sido una mujer trabajadora, y que se le atribuyeran "novios a la semana y media o dos semanas de haber terminado", pues se la relacionó con Bertín Osborne.

"El respeto es fundamental. A mí tampoco me habría gustado ver que publican eso de él", defendió, visiblemente emocionada. "Me emociono porque es lo que he vivido. Soy una personal muy sentimental y pasional, y os lo expongo hoy aquí y me quedo... Nunca lo he contado tan abiertamente a nadie".

Pero la fibra sensible se la tocaron cuando le hablaron de Tara, la perrita que le regaló a João y con la que se echó a llorar al recordarla, pues sentía que, tras 'El Cordobés', había vuelto a formar una familia: "Ha habido muchas cosas que he compartido con João que no he compartido con nadie. Una se rompe".