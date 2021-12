Lola Mencía ('Supervivientes') e Iván Rubio rompen su relación, tras anunciar que se iban a casar

La relación de Lola Mencía e Iván Rubio siempre ha estado rodeada de rumores de infidelidad y ruptura. La pareja sobrevivió al paso de Mencía por Supervivientes y han gritado su amor a los cuatro vientos en su canal de Mtmad. Sin embargo, Rubio ha anunciado hoy que han roto "definitivamente".

A pesar de la romántica pedida de matrimonio bajo el agua hace tan solo unos meses, el futbolista ha confirmado que han decidido separarse para siempre en una serie de historias donde se ha mostrado muy enfadado y disgustado.

"Lola y yo ya no estamos juntos. Ha sido por mi culpa, lo asumo todo", ha comentado asegurando que la relación "ya estaba muy deteriorada". No es la primera vez que Rubio y Mencía se separan, pero, esta vez, "ya no hay vuelta atrás", ha declarado.

El deportista ha usado su intervención en redes sociales para mostrar su enfado con todos aquellos que le han atacado en los últimos días. El acoso le ha "superado" y ha mandado un contundente mensaje: "Me sudáis los huevos. A quien no le guste, que me deje de seguir. Ojalá os comáis una mierda con la Lotería".

Lola, de momento, no se ha pronunciado. Ha subido imágenes llorando a su cuenta de Instagram y ha prometido también contar su versión de los hechos en su propio espacio de Telecinco.