Melyssa Pinto aclara cuál es la realidad de su relación con Tom Brusse

Melyssa Pinto y Tom Brusse han protagonizado la reconciliación del verano con un romántico beso en una discoteca. Ahora, la influencer ha contado a través de sus redes sociales cuál es la realidad de su relación con el exconcursante de La isla de las tentaciones.

"No tengo pareja", ha señalado recientemente a sus seguidores, sorprendiéndoles con la rotundidad. "Os interesa mucho esto. Ahora mismo estoy volviendo a enamorarme de mí misma. Aunque me conocéis y sabéis que yo siempre amaré el amor", continuó diciendo.

Estas declaraciones dejan ver que Melyssa podría haber vuelto a sufrir un varapalo sentimental, por lo que debe seguir buscando a una pareja con la que cumplir uno de sus mayores deseos: convertirse en madre.

"El día que encuentre a la persona correcta. Una persona en la que confíe, me respete, me cuide y me quiera. Alguien con quien no me de miedo formar una familia, sino que me haga desear tenerla", ha dicho Pinto sobre sus ganas de ser madre.

Para afrontar este nuevo desamor, Melyssa tiene claro lo que necesita: "Tiempo, familia y amigos". Además, reconoce que el papel de su psicóloga es muy importante en sus momentos más difíciles, por lo que puede que en este también acuda a ella. "Me ha ayudado mucho", confiesa la joven.