Risto Mejide, sin fuerzas para "responder a las burlas" tras separarse de Laura Escanes: "Ojalá no se tratase de la madre de mi hija"

Risto Mejide ha reaccionado por primera vez tras anunciar, este domingo, que se separa de Laura Escanes después de siete años juntos y una hija en común, la pequeña Roma.

El publicista, a través de sus stories de Instagram, se ha abierto ante sus seguidores sobre su "dolor inmenso", que lo "invade todo". Además, hace referencia a los comentarios que ha podido leer a través de las redes desde que hiciera pública su separación de la modelo.

"No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha reaccionado el juez de Got Talent.

"Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos", les dedica a la otra parte de sus seguidores. "Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", remata el publicista.

El presentador Risto Mejide y la modelo Laura Escanes han anunciado este domingo su separación tras más de siete años de relación y una hija en común, Roma. Según ha confirmado la pareja en sus respectivas redes sociales, se trataría de un punto final amistoso y acordado por ambas partes, que han pedido respeto "en estos momentos tan delicados", ha indicado la influencer. Risto Mejide y Laura Escanes anuncian su separación tras siete años de relación. (EP)

Este domingo, y a la vez, Risto y Laura hacían pública su separación después de siete años de amor. "Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos y, aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular", le dedicó el televisivo a su ya expareja.