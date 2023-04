Especial | Autismo, un universo de individualidades

No se sabe a ciencia cierta el número de personas que hay afectadas con autismo en España, ni hay registros ni todos los casos están diagnosticados, pero la OMS calcula que la prevalencia es del 1%. Una de cada cien personas a las que tener TEA no debería homogeneizar, dado que no hay dos personas en todo el mundo a las que el autismo afecte de la misma manera; eso sin contar que todo ser humano es un individúo único. ​Hoy, 2 de abril, se celebra en todo el mundo el Día Mundial por la Concienciación del Autismo, un día en el que recordar la diversidad de este trastorno, erradicar los muchos mitos que aún le rodean y dar a conocer una realidad compleja y cotidiana.

Llamémoslo por su nombre

Que el espectro sea tan grande, se tengan en cuenta otros casos que antes pasaban desapercibidos es positivo, pero ¿puede tener también algún efecto negativo, que el autismo se convierta en una especie de cajón de sastre…?Sí, pero se debe muchas veces al mal uso de los diagnósticos, porque hay gente que es diferente, diversa… y eso está genial, pero eso no significa que tengan que tener un diagnóstico, por mucho que tengan rasgos TEA. Si una persona no tiene una disfuncionalidad, tiene autonomía, tiene un trabajo y lleva su vida adelante bien… no tienen que tener un diagnóstico. ¿Neurodiversidad? ¡Claro que sí, muchísima! Pero no significa que haya un trastorno. Nosotros no vamos a buscar a las personas diferentes, sino a personas con un trastorno, como los que nos llegan a la consulta, personas que tienen un sufrimiento importante o una disfuncionalidad asociada a estos rasgos, y nos preocupa que no se les dé suficiente voz, porque, además, son personas que en muchos casos no tienen voz por sí mismos, sino que tienen que hablar por ellos y reivindicar sus familias. Queremos que las voces que más reivindiquen sean las que necesitan realmente ayuda, porque si no, no vamos a hacer ni las investigaciones, ni las políticas ni la provisión de servicios adecuadas.