El autismo y la hipersensibilidad auditiva son viejos conocidos, pues son muchas las personas con TEA que experimentan lo que se conoce también como hiperacusia, un término utilizado para describir la respuesta negativa o exagerada a los estímulos ambientales auditivos.

Esta hipersensibilidad a determinados ruidos o sonidos hace que determinadas situaciones muy frecuentes en estas fechas -como fiestas, reuniones familiares muy multitudinarias, pirotecnia…- puedan convertirse en un auténtico calvario para ellos.

Evitar algunas situaciones, usar auriculares o adaptar, en la medida de lo posible, el entorno a ellos puede ayudar a minimizar el malestar que les provoca esta sobrecarga sensorial, como nos indica María Verde, psicóloga del área de Investigación de Autismo España.

Autismo y alteraciones en el procesamiento sensorial

Las personas con autismo no solo pueden ser hipersensibles al ruido, sino también a otros estímulos, pues un gran porcentaje de ellos -se calcula que alrededor del 40%- presenta alteraciones en el procesamiento de los estímulos sensoriales y pueden mostrar hiper o hipo reactividad a los mismos, "esta circunstancia se manifiesta, por ejemplo, en un malestar intenso ante determinados sonidos, olores, luces, sabores o texturas específicas, que pueden pasar desapercibidos o no incomodar a las demás personas. En el caso de las personas con hipersensibilidad auditiva, los ruidos repentinos y fuertes les pueden afectar muy negativamente, ya que los perciben de una forma más intensa", señala María Verde.

La relación entre hipersensibilidad y autismo está más que demostrada, "la investigación científica ha demostrado, desde hace décadas, que las personas con TEA pueden ser hipersensibles o hiposensibles o ambas cosas a la vez a una variedad de estímulos sensoriales!, asegura Verde.

Lo que no está tan claro es la razón por la que esto ocurre, "la relación entre las bases neurales y las manifestaciones clínicas de las mismas es muy compleja, pero, en general, sabemos que existe un procesamiento atípico de los estímulos sensoriales en el autismo que se ha demostrado de manera constante con una amplia variedad de metodologías de investigación, como electroencefalogramas, estudios de potenciales evocados o resonancia magnética, entre otros. Muchos estudios evidencian que existe una relación entre las alteraciones sensoriales y la aparición de conductas repetitivas y estereotipadas características de las personas con autismo", explica.

Los ruidos repentinos y fuertes, como petardos o fuegos artificiales, pueden provocarles irritabilidad, nerviosismo, miedo, estrés o ansiedad

Irritabilidad, nerviosismo o ansiedad

Cuando las personas con TEA se exponen a estímulos a los que son especialmente sensibles, pueden sentir un enorme malestar, "los ruidos repentinos y fuertes, como pueden ser los petardos o los fuegos artificiales, pueden resultar especialmente molestos para las personas con TEA hipersensibles al ruido, provocándoles irritabilidad, nerviosismo, miedo, estrés o ansiedad".

Esto hace que, en ocasiones, reaccionen de manera repentina para evitar o paliar este malestar. Así, por ejemplo, puede ser común que se pongan a gritar, a taparse los oídos, a moverse a manera repetitiva (estereotipias) o incluso, como señala Verde, "sentir la necesidad de huir y buscar un sitio tranquilo y seguro", un comportamiento especialmente peligroso cuando se trata de niños, que pueden extraviarse si nos encontramos en un lugar donde hay mucha gente.

Historia social para anticipar problemas con el ruido Cedida / ARASAAC

Qué hacer para minimizar las molestias

Ante la hipersensibilidad auditiva de sus hijos, muchos padres de niños con autismo optan por eludir cualquier situación comprometida para evitar el malestar que estas les provocan. Aunque esto es perfectamente comprensible, lo ideal, según aconseja la psicóloga María Verde, es intentar adaptar el ambiente de alguna manera para que los niños puedan disfrutar sin molestias -o con menos molestias- de las celebraciones típicas de estas fechas, "si es posible, por supuesto, lo ideal sería exponerlos con precaución, progresivamente… para que se vaya ‘desensibilizando’ y permitirle participar de forma más inclusiva en las actividades de su comunidad. Sin embargo, si existe una alternativa a la actividad que resulte, de partida, menos difícil de afrontar para la persona con autismo, es preferible plantearla desde el principio y evitar exponer a alguien a una estimulación desagradable", asegura la psicóloga de Autismo España.

Así, por ejemplo, podemos "usar cascos amortiguadores, que reducen el ruido ambiental y actúan como protección auditiva. Algo muy necesario, no solo para eventos puntuales, como un concierto o un espectáculo de fuegos artificiales, sino también en situaciones de la vida cotidiana que se desarrollan en lugares muy concurridos, como centros comerciales, aeropuertos, etc.".

Además, anticiparles a las situaciones que se van a enfrentar también ayuda, ya sea oralmente, si no tienen problemas para entender o expresarse correctamente, o a través de pictogramas y/o historias sociales completas, como las que encontramos en ARASAAC. En ellas, podemos indicarles, por ejemplo, no solo que puede que se expongan a ruidos molestos, también lo que deben hacer: decir o avisar que están molestos, no huir, etc.

A todas aquellas personas que estén pensando en comprar petardos, pedimos que busquen alternativas que velen por el bienestar de las personas con autismo

En resumen, algunas precauciones que podemos tomar son:

• Antes de períodos en los que los ambientes ruidosos son habituales, podemos aproximar a los niños poco a poco a estos lugares siempre y cuando se sienta cómodo y seguro.

• Ponerles tapones o cascos para salir a la calle, especialmente si vamos a acercarnos a zonas de petardos, fuegos artificiales, pasacalles…

• Vestirles con prendas interiores ajustadas si el niño las tolera, pues, en ocasiones, la ligera presión que proporcionan puede ayudar a bajar su nivel de estrés

• Anticipar visual y oralmente las situaciones, siempre adaptándonos a sus necesidades y capacidades.

• Proporcionarles un modelo de respuesta adecuado a cada situación desagradable. Esto podemos hacerlo a través pictogramas e historias sociales.

• Nunca insistir ni forzarles si se resisten a participar en situaciones que sabemos que pueden causarles malestar.

Precauciones aparte, un poco más de empatía por parte de la sociedad también contribuiría mucho a mejorar el bienestar y la integración e inclusión de las personas con autismo en estas fechas, "desde Autismo España queremos pedir a todas aquellas personas que estén pensando en comprar petardos para dar la bienvenida al nuevo año, que busquen alternativas que velen por el bienestar de las personas con TEA e hipersensibilidad auditiva, y que así todos podamos disfrutar de estas Fiestas en igualdad de condiciones", concluye María.