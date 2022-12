Aunque la Navidad suele ser una de las épocas del año más esperadas y favoritas de los niños, también es una época de cambios bruscos, de ruptura de rutinas, de reuniones con mucha gente, ruido, luces… algo que muchos menores con discapacidad no llevan del todo bien. "Es una fiesta alegre y, en general, vivida con entusiasmo por cualquier niño, pero también implica importantes aglomeraciones de personas y gran estimulación (como música, petardos, luces de colores, etc.) que pueden suponer para algunas personas sobrecarga de información", señala María Verde, psicóloga del área de investigación de Autismo España.

En muchos casos, sobre todo si se trata de niños con autismo, que tengan algún trastorno del lenguaje o que, simplemente, entiendan mejor la información que les llega de manera visual, los pictogramas, como afirma Verde, "pueden ser de utilidad para ofrecer información visual y anticipar situaciones o circunstancias".

Por un lado, pueden ayudar a los niños a entender el entorno que les rodea, en qué consiste la navidad, por qué se celebra… y, por otro, si empezamos a usarlos días antes, podemos ir anticipándole los cambios a los que se va a ir enfrentando, "determinados entornos festivos pueden convertirse en situaciones estresantes si no se proporcionan los apoyos necesarios o si no se realizan adaptaciones que favorezcan el procesamiento de la estimulación", advierte Verde.

Sin embargo, con algunas pequeñas adaptaciones en forma de pictogramas, podemos conseguir, en muchos casos, que puedan tener una Navidad como los demás... o al menos intentarlo.

Ventajas de usar pictogramas en Navidad

Los pictogramas son imágenes comunicativas muy específicas, que expresan determinados mensajes, por eso es un recurso muy utilizado con niños muy pequeños o con aquellas personas que tengan algún tipo de problema para expresarse o entender vía oral.

Utilizar pictogramas -u otros sistemas aumentativos o alternativos de comunicación- en esta época de año, además de ser una herramienta muy útil para estas personas con problemas de comunicación, también puede ayudar mucho a personas con discapacidad y con problemas de flexibilidad asociados a los que les cueste adaptarse a nuevas rutinas.

A grandes rasgos, usar pictogramas en Navidad puede ser útil para:

• Ayudarles a entender la Navidad. Aunque hayamos crecido con ella, si nos paramos a pensar por qué celebramos la Navidad, qué significa… está llena de conceptos abstractos, religiosos, complejos… usar una secuencia creada con pictogramas, siempre adaptada a las capacidades y edad del niño, puede ayudarles a entenderla mejor. También a que adquieran nuevos conceptos y palabras, por ejemplo, belén, pesebre, villancico, etc.

Como explica Sara Cachán, asesora de ARASAAC, "podemos trabajar el campo semántico de la navidad a través de estos pictogramas para ayudarles a generalizar el vocabulario, a situarse en estas festividades…".

• Los pictogramas, así como son útiles para establecer rutinas, también son útiles para romperlas. Es decir, para anticiparles que va a haber un cambio en la rutina a la que están acostumbrados. Si les anticipamos estos cambios, podemos prevenir las temidas rabietas, crisis u otros problemas que provoca una desregulación emocional. Esto puede ser especialmente útil, por ejemplo, para anticiparles que van a estar de vacaciones en lugar de ir al colegio, cuando tenemos una comida familiar en la que va a haber mucha gente, etc. "Por ejemplo, si creemos que el ruido de los petardos en Nochevieja pueden resultarles molesto, está bien informarles de que ese día pueden escucharse ruidos fuertes, que son una manera de celebrar y no lastiman, pero que pueden sonar en momentos inesperados…", aconseja María Verde. Conocer por anticipado a qué se van a enfrentar, disminuirá la frustración y, por tanto, las temida ‘rabietas’ o desregulaciones emocionales.

•Favorecen la participación. Cuanto más entienda el entorno y más conozca lo que van a hacer, con qué actividades se va a encontrar, mejor sabrá como participar, "es una manera más de integración a este entorno y tener ese vocabulario que te va a ayudar a comunicarte", señala la asesora de ARASAAC.

En la web de ARASAAC disponen de muchísimo contenido relacionado con la Navidad al que se puede acceder libremente. Tanto en forma de pictogramas como de historias y secuencias subidas de manera desinteresada por otros usuarios.

Cómo usar los pictogramas en Navidad

Aunque dependerá de cada niño, lo ideal es empezar a anticipar los cambios con bastantes días de antelación, "desde mi experiencia en el aula, lo que hacíamos es un previo con los calendarios de anticipación. Hay niños en que los hacemos algunos días antes y en otros que incluso los colgamos desde principio de curso para que vayan viendo los días en los que no se va a venir al colegio", nos cuenta Sara Cachán, "cada familia gestionará los tiempos en función de las necesidades de los niños, pero al menos una semana antes no está mal, porque los calendarios de anticipación son una manera muy clara y visual de ver los días que hay colegio, los que no… y, sobre todo, los días que suponen más festividad".

Calendario de anticipación navideño de ARASAAC Mónica Güemez / ARASAAC

Calendario de anticipación navideño de ARASAAC Mónica Güemez / ARASAAC

María, por su parte, recomienda que les anticipemos incluso antes de que se empiece a notar en la calle que se acerca la Navidad, "les vendrá bien conocer por adelantado lo que le espera durante las fiestas navideñas, así que lo ideal será empezar a anticipar conforme se acerquen las fechas, desde principios de diciembre, cuando aparezcan las primeras luces o decoraciones por las calles", señala.

Secuencia para anticiparles que vamos a ir a ver a los Reyes Magos Cedida / ARASAAC

Podemos también, organizar y adaptar actividades concretas en las que puedan participar. Por ejemplo, podemos prepararles una carta a Papá Noel o a los Reyes Magos con pictogramas, invitarles a que pinten o preparen un adorno para al árbol…

Además de estos calendarios de anticipación, tanto María Verde como Sara Cachán recomiendan anticipar actividades concretas los días más señalados, "podemos señalar qué actividades vamos a realizar para estructural visualmente qué van a hacer y cómo tienen que comportarse si, por ejemplo, vamos a ir a cenar con la familia, a la cabalgata…", apunta Sara.

Es especialmente importante anticipar aquellas actividades que les puedan alternar porque tengan sensibilidad acústica, les molestan las luces, las aglomeraciones, etc., "para estas ocasiones es muy útil utilizar historias sociales en las que señalar la manera de comportarse… Por ejemplo ‘si me molesta el ruido, me tranquilizo’, ‘si me molesta lo digo no grito o pego’, etc. En definitiva, prepararlos para circunstancias que pueden provocar alguna situación más comprometida, que les puede generar ansiedad…. Para evitarlo, lo mejor es anticiparnos a los problemas que puedas surgir, e incluso tener pensado un sitio donde apartarnos si se altera mucho, para que se calme".

Historia social para anticipar problemas con el ruido Cedida / ARASAAC

Hacer este tipo de adaptaciones, ayudará mucho, "contar con información y certidumbre sobre lo que puede ocurrir o lo que se va a hacer es la mejor medida que podemos tomar para evitar el malestar derivado de la sobrecarga de información o el desajuste de expectativas con respecto a las fiestas navideñas", asegura María verde.

Aun así, tenemos que ser realistas, pues por más adaptaciones que hagamos, "nunca estamos libres de que al final tengamos que abandonar la actividad. Por ello, además de anticiparnos a los problemas que puedas surgir, podemos tener pensado un sitio donde apartarnos si se altera mucho para que se calme, pero al menos hay que intentarlo, pues es una pena que dejen de disfrutar de ese tipo de actividades", aconsejan desde ARASAAC.