Salas multisensoriales, en qué consisten y cómo ayudan a las personas con discapacidad: "El objetivo es generar bienestar emocional"

Aula multisensorial, aula sensorial, aula Snoezelen, sala de estimulación multisensorial… hay varias formas de denominarla, pero el concepto es el mismo: crear un espacio para que las personas con discapacidad intelectual se relajen a la vez que estimulan sus sentidos. Se trata, por tanto, de un espacio terapéutico, pero también para el disfrute y el esparcimiento que está cada vez más presente en centros terapéuticos y educativos. Mª José Cid Rodriguez, Doctora en Psicología Presidenta de ISNA España, explica en qué consisten estos espacios y qué beneficios tienen para sus usuarios.

Qué es una sala Snoezelen

El concepto de sala snoezelen nació en Holanda en los años 70 y surgió con la filosofía de crear una intervención global para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual, una intervención basada en el bienestar sensorial, "el nombre técnico correcto sería salas Snoezelen, que es la contracción de dos palabras holandesas: snuffelen, que algo así como entrada sensorial, oler, aroma… y doezelen, que es bienestar emocional. El concepto snozelen sería, por tanto, generar espacios en los cuales tratamos de ofrecer a las personas bienestar emocional a través de las sensaciones".

La idea surgió porque las personas con determinadas dificultades no podían disfrutar de las experiencias sensoriales como los demás, "a través de los sentidos, durante todo el día, nos llega información sensorial. Si es agradable nos hace sentir muy bien, y si desagradable estamos muy irritables", explica María José. "La mayoría de personas lo podemos ‘regalar’ momento agradable escuchando música, comiendo una buena comida, oliendo el mar, caminando... pero ¿qué pasa con aquellas personas que, por estar en una situación de vulnerabilidad, tienen una discapacidad intelectual, una demencia, una enfermedad mental… tienen una distorsión en la percepción y en el procesamiento de la información sensorial?".

En su opinión, tienen el mismo derecho que cualquiera de nosotros a disfrutar del bienestar a través de las sensaciones, que es precisamente el cometido de estos espacios snoezelen, "estas salas tratan, en un contexto determinado, artificial, con un aparataje especialmente diseñado y con una manera de ofrecerlo, de generar a estas personas un bienestar emocional a partir de las sensaciones que, quizás, de otra manera no tendrían".

Sala snoezelen es un colegio de educación especial Fundacion querer

Las salas snoezelen están cada vez más presente en España y en espacios más diversos, "surgieron en colegios de educación especial, donde había niños con necesidades especiales, pero, a día de hoy, donde más formación damos es en geriátricos, residencias, centros de día, hospitales de salud mental e incluso, en escuelas ordinarias donde van niños con o sin discapacidad. En Dinamarca o Noruega, por ejemplo, tienen salas de snoezelen para la población en general", explica.

¿Cómo es una sala snoezelen?

Las salas o espacios snoezelen están compuestas por distintos rincones en los que se instalan distintos objetos o herramientas destinadas, cada uno de ellos destinados a estimular un sentido en concreto.

Visual. Es este rincón se suelen utilizar objetos de varios colores llamativos, como las fibras o bolas luminosas, columnas de burbujas, mesas de luz, materiales de fibra óptica, proyecciones…

Auditivo. Para estimular el oído, suele utilizarse música, y/o objetos y recursos que emitan música u otros sonidos distintos, como cajas o instrumentos musicales…

Táctil. Un rincón para estimular el tacto puede tener pelotas de distintos tamaños y texturas, esponjas, plumas, objetos para hacer masajes…

Olfativo. Podemos estimular el olfato con ambientadores, difusores, aceites esenciales… Estimulando este sentido se estimula también la memoria y el aprendizaje.

Gustativo. En este rincón es interesante alternar alimentos con distintos sabores de contraste entre dulce, salado y agrio. Este espacio ayuda a fortalecer la movilidad de los distintos músculos de la boca y contribuye a mejorar la succión, la deglución y la masticación.

Las salas snoezelen pueden ser muy diversas, pues deben adaptarse a las personas a las que están destinadas, "en general, hay que crear un ambiente que sea cálido, agradable… que ofrezca, paz, tranquilidad y bienestar. ¿Cómo se hace esto? Con una luz cálida, un suelo de madera, colchonetas, proyectando imágenes… por ejemplo, podemos proyectar imágenes de la historia de vida de la persona para recuperar su memoria (en personas con Alzheimer), un cielo de estrellas, una luz cálida, música... También elementos para tener contacto con el cuerpo, masajees táctiles propioceptivos… En definitiva, combinar diferentes entradas sensoriales adaptadas a cada persona o fin, por eso lo primero que se hace es un perfil sensorial de la persona", aclara.

En este rincón se estimula tanto la vista como el tacto. Fundacion Querer

Qué beneficios tienes las salas multisensoriales

Los beneficios de utilizar estos espacios son múltiples y, como explica María José, están demostrados científicamente, "detrás de snoezelen hay muchísima investigación, más de 1.000 artículos científicos publicados que evidencian resultados y que avalan la eficacia. En personas con autismo, por ejemplo, que suelen tener trastornos sensoriales, les ayuda a controlar -que no eliminar- estereotipias, movimientos repetitivos que pueden aislar a la persona del entorno, les relaja, reduce los problemas de conducta, les ayuda a comunicarse mejor… son muchísimas las evidencias que hay". En general, otros beneficios probados son:

• Mejoras en la socialización y las habilidades comunicativas de los menores.

• Promueven las habilidades sensoriales.

• Ayudan a mejorar la concentración y la capacidad de atención.

• Les enseña a relajarse y a tener autocontrol.

• Contribuye a mejorar la conducta.

• Favorecen la autonomía y el bienestar emocional y psicológico.

¿Una sala Snoezelen en casa?

¿Por qué no? De hecho, ya se está haciendo, "más allá de la sala, nosotros hablamos del concepto snoezelen 24 horas", segura Cid. Y eso pasa por entender que el espacio en que se encuentren estas personas les debe genera bienestar y, sobre todo, no generarles malestar, "por ejemplo, el ruido que hay en algunos sitios puede llegar a ser muy molesto para algunas personas, y también determinadas iluminaciones, aromas… Si el entorno es hostil, les genera molestas puede, por ejemplo, desencadenar conductas agresivas o, mejor dicho, defensivas, porque las personas se están defendiendo de un entorno que igual no puede digerir", explica.

En Holanda ya está haciendo, y, según nos contó María José, "si una familia tiene un niño con discapacidad o una persona en casa con una demencia, te financian en tu domicilio un espacio snoezelen. Familias que tienen en casa un niño con autismo, una persona muy mayor… pueden crear un espacio en el que velar por el bienestar de estas personas".

En Intenet ya hay páginas en las que pueden adquirirse materiales para crear espacio snoezelen en casa, aunque la presidenta de ISNA aconseja formarse antes, "desde la asociación apostamos por la formación, una certificación internacional que te capacita más allá de los aparatos, porque los aparatos en sí mismos no son nada, sólo mediadores para poder llegar a la persona".