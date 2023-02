El 90% de personas con discapacidad que trabajan están valoradas positivamente en sus empresas

Un estudio elaborado por la Fundación Integra muestra que el 90% de las personas con discapacidad están valoradas positivamente por sus responsables directos en las empresas en las que trabajan. Esta es la principal conclusión que muestra 'Otra mirada al empleo de las personas con discapacidad', un análisis en el que se ha entrevistado a las personas con discapacidad que, gracias a la Fundación, ha accedido a más de 4.300 empleos.

El estudio ha sido presentado este martes como parte de la Jornada 'La diversidad da sus frutos: por el talento de personas con discapacidad'. El acto, que ha reunido a 50 directores y responsables de sostenibilidad y RRHH en el Hotel Only YOU de Atocha, ha sido presidido por la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa; la presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, Ana Botella; y el director general de Only Yoy Hotels y miembro del Comité RSC de Palladium Hotel Group, Juan Serra.

Durante el acto, Dancausa ha querido hacer alarde de que "Madrid fue la primera comunidad que reconoció como derecho la atención universal y gratuita a las personas con discapacidad". "No nos podemos permitir el lujo de desaprovechar sus aptitudes, por ello estamos poniendo un especial empeño en los Centros de Rehabilitación Laboral", ha añadido.

Por su parte, Ana Botella ha subrayado que "el 21,5% del total de las oportunidades laborales conseguidas por la Fundación ha sido para personas con discapacidad. Son el 2º grupo mayoritario con el que trabajamos". Además, ha destacado que han conseguido convertirse "en una entidad de referencia en empleo y discapacidad; y en un socio estratégico para las empresas que quieren dar cumplimiento a la LGD, a la vez que apuestan por la diversidad y la sostenibilidad".

Perfil de las personas contratadas

El estudio 'Otra mirada al empleo de las personas con discapacidad' está avalado con más de 4.300 casos de éxito de individuos que han sido derivados por más de 80 entidades sociales especializadas en este colectivo con las que la Fundación Integra trabaja activamente y que han sido integradas en las 100 empresas con las que colaboran.

En lo que se refiere al perfil de las personas contratas, el 48% tienen una discapacidad severa y el 50% más de 45 años. Para las personas con discapacidad, la edad y el grado de severidad de su discapacidad suelen suponer una barrera más en su acceso al mercado laboral. Por ello, este perfil busca más frecuentemente apoyo en recursos de inserción laboral como Fundación Integra.

Además, el 35% de las personas contratadas cuentan con una cualificación media-alta. Los datos muestran que la Fundación ha conseguido más de 300 empleos para personas con formación universitaria. Además, logró 1.200 contratos para personas con Formación Profesional en puestos administrativos, de logística o sociosanitario, entre otros ámbitos.

En lo que se refiere a las condiciones laborales, uno de cada dos trabajadores con discapacidad tiene una jornada laboral de más de 30 horas. Aquellos que cuentan con un horario parcial suele ser como consecuencia de necesidades de determinadas personas con discapacidad, lo que demuestra el buen ajuste y la adaptación del puesto.

El contrato temporal es el más frecuente, acumulando el 81% de las contrataciones frente al 19% de indefinidos y fijos discontinuos. Esta es la realidad que muestran los datos a pesar de que la contratación indefinida está bonificada en personas con discapacidad.

Otro aspecto relevante que refleja el estudio de la Fundación Integra es que el 75% de las personas contratadas llegan a la finalización del contrato. Sin embargo, hay un 11% de gente que no logran superar el periodo de prueba, algo que en muchas ocasiones sucede como consecuencia de la falta de adaptación de los puestos o deficiencias en los procesos de acogida.