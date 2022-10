Mar Ugarte: "El 80% de los menores con discapacidad ha sufrido acoso, y la mayoría de los casos se dan en la educación ordinaria"

Según datos del CEDDD, Consejo Español de la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, un 80% de los alumnos que tienen algún de discapacidad han sufrido bullying en algún momento, cifras mucho más elevadas que la que se da entre las personas sin discapacidad. Para llamar la atención sobre esta realidad, el CEDDD ha organizado la jornada-coloquio ‘Discapacidad y bullying en la escuela’, que tendrá lugar en el Senado el próximo 21 de octubre. Mar Ugarte, adjunta a la presidencia, nos habla de la necesidad de poner sobre la mesa esta problemática.

¿Nos puede adelantar algún dato?Pues hay datos tan tremendos como que al menos el 80% de los menores con discapacidad ha sufrido acoso, y a su vez, el 80% de ese acoso se da en los de educación ordinaria y en muchos casos es un acoso que se prolonga durante años. Creemos que son datos que hay que dar a conocer a diputados y a senadores, primero para remover conciencias y luego para que se lo sepan, porque muchas veces, cuando hablan en televisión sobre bullying lo hacen en general y nunca del que se produce en alumnos con discapacidad.



De los 228.000 alumnos con discapacidad, solo el 17%, unos 39.000, están en Especial. El resto, 189.000, están en ordinaria, que es, como te he dicho, donde sufren más acoso. De hecho, entre los grandes dependientes es precisamente donde el acoso es prácticamente cero, se da sobre todo en los que tienen una discapacidad moderada o leve, que son los que están en ordinaria. Esta jornada no es para ponernos en contra de la ordinaria, ni mucho menos, no queremos atacar ni culpabilizar a nadie, simplemente ponemos encima de la mesa los datos y la realidad. De hecho, me hubiera gustado que estuviera algún representante de la escuela ordinaria, pero no he conseguido.



Sobre esto me gustaría además aclarar algo, y es que, últimamente, algunos hablan de escuela especial o inclusiva, y yo siempre contesto que no son especial e inclusiva, sino especial y ordinaria porque no son modelos enfrentados, sino modelos educativos distintos que han convivido en paz y coexistiendo. Ahora mismo los han enfrentado, diciendo que la especial no es inclusiva, cuando lo es igual que la ordinaria, porque nadie querrá pensar que los profesores y los padres que llevan a sus hijos a colegios de educación especial no quieren que sus hijos estén en la sociedad o sean lo más autónomos posible…