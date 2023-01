Ecolalias, qué son, porqué se producen y cómo actuar: "Es importante ser paciente y tener en cuenta las necesidades del niño"

En algunos trastornos del desarrollo, neurológicos o psiquiátricos es muy común encontrarse con ecolalias, la repetición de palabras o frases de manera inconsciente o involuntaria.

Aunque son normales en la primera infancia, cuando el niño empieza a hablar, si se alargan en el tiempo sí pueden ser el indicativo de que existe algún trastorno, pero no siempre es necesario corregirlas o intentar eliminarlas pues, sobre todo en el caso de los niños con autismo, en algunos casos pueden ser funcionales y ser una muestra de que tienen la intención de comunicarse, algo que siempre es positivo.

De las causas por las que aparecen, cómo manejarlas y en qué casos corregirlas en niños con autismo nos habla Arancha Arroyo, psicóloga del área de investigación de Autismo España.

Qué son y por qué aparecen las ecolalias

Las ecolalias son, básicamente, la repetición o eco de palabras o frases que se han escuchado de la propia persona o de otras, y son una fase en la adquisición normal del lenguaje, "suelen observarse en bebés y niños pequeños como parte del desarrollo normal del lenguaje. En estos casos, a medida que el niño crece, la frecuencia de la ecolalia disminuye", explica Arancha Arroyo.

En cuanto a los tipos, existen dos distintas: la ecolalia inmediata y la demorada, "la ecolalia inmediata consiste en repetir palabras o frases que se acaban de oír, mientras que la ecolalia demorada consiste en repetir palabras o frases que se han oído en el pasado. Puede implicar también la repetición de frases memorizadas, por ejemplo, frases memorizadas para una determinada situación social. Estos tipos de ecolalia se observan a menudo en personas con autismo y pueden presentarse de muchas formas diferentes, desde la repetición de palabras o frases, hasta la repetición de conversaciones enteras".

Si interfiere significativamente en la comunicación, puede ser beneficioso corregirlas

Cuando las ecolalias se alargan en el tiempo, pueden ser indicativo de algún problema en el desarrollo del lenguaje, "se cree que la ecolalia puede surgir como resultado de la dificultad para entender, procesar o comprender el lenguaje y puede ser la principal forma de comunicación de una persona o simplemente una forma de expresarse", explica Arroyo.

Puede, además, tener distintas funciones, pues o bien se debe a un esfuerzo por participar en una conversación o interactuar con los demás o puede utilizarse como mecanismo de regulación o una forma de controlar la ansiedad, "en el caso del autismo, la ecolalia puede ayudar a la persona a manejar situaciones sociales, a comprender el mundo que le rodea y a darle una sensación de control en las conversaciones", señala.

Además de ser muy común en personas con Trastorno del Espectro Autista, puede producirse en otros trastornos psicológicos o neurológicos, como el síndrome de Tourette, y también se puede observar en retrasos del desarrollo, dificultades de aprendizaje y discapacidades intelectuales, en personas con demencia (Alzheimer) o tras una lesión cerebral traumática.

Ecolalias funcionales y no funcionales

Cuando un niño con autismo presenta ecolalias, los padres a menudo se preguntan qué hacer con ellas: si intentar corregirlas o dejar que el niño se exprese a través de ellas. La clave está, como apunta Arancha Arroyo, en distinguir si estas son funcionales o no, "la funcional se produce cuando una persona repite frases u oraciones para comunicar un mensaje, mientras que en la no funcional la persona simplemente repite frases u oraciones sin ningún propósito o intención significativa. Es decir, que la ecolalia funcional es una forma de comunicación que la persona realiza en un intento de expresar una necesidad o un sentimiento, mientras que la ecolalia no funcional no suele ser intencionada y pueden ser palabras o frases repetitivas o sin sentido que la persona utiliza para tranquilizarse o consolarse", aclara.

Para distinguir una ecolalia funcional de otra que no lo es, no tenemos más que observar el contexto, "si la repetición de la frase ayuda a facilitar la comunicación y se utiliza como forma de expresar una idea, entonces es probable que se trate de ecolalia funcional. La ecolalia no funcional, sin embargo, se utiliza normalmente como un mecanismo para procesar o regular situaciones emocionales y sociales y no suele ayudar a facilitar la comunicación".

Cómo actuar ante las ecolalias

Las ecolalias funcionales, puesto que favorecen la comunicación, no hay que intentar eliminarlas, pero las no funcionales puede ser recomendable reconducirlas en algunas situaciones, "a veces puede ser beneficioso permitir que el niño utilice la ecolalia no funcional libremente, ya que puede proporcionar una fuente de consuelo y seguridad durante situaciones difíciles. Sin embargo, si la ecolalia interfiere significativamente en la comunicación, puede ser beneficioso corregirla de manera respetuosa e introducir frases y lenguaje más funcionales".

Por ejemplo, si el niño repite con frecuencia frases u oraciones sin sentido y sin ningún propósito útil, puede ser beneficioso corregirlas e introducir frases y lenguaje más funcionales, "podemos ofrecer un modelo del comportamiento deseado y animarle a que se comunique de una manera socialmente más adecuada. En cualquier caso, es importante tener en cuenta a la persona y su entorno a la hora de decidir si se debe corregir la ecolalia no funcional, pues la mejor estrategia para tratar la ecolalia no funcional dependerá de cada niño y de su entorno".

La ecolalia es a menudo una forma que la persona tiene de comunicarse o de calmarse

Si las ecolalias se alargan en el tiempo más de lo esperados, lo más recomendable es siempre ponerse en manos de profesionales que nos ayuden a gestionarlas en cada caso concreto, "si el uso de la ecolalia no funcional se vuelve significativamente perturbador, dura más de lo esperado o impide que el niño desarrolle habilidades lingüísticas más avanzadas, es importante pedir la opinión de un profesional para determinar el mejor camino a seguir. También es importante tener en cuenta el contexto y el entorno de la persona al evaluar la ecolalia, ya que determinados entornos pueden ser más propicios para que la persona realice la ecolalia. En estos casos, podemos consultar con la familia o los profesionales de apoyo de la persona para comprender mejor sus necesidades específicas o patrones de comportamiento con el fin de proporcionar la intervención más eficaz".

Como conclusión, a Arancha Arroyo le gustaría señalar que, aunque en ocasiones puede ser frustrante para las personas que rodean al niño, "la ecolalia es a menudo una forma que la persona tiene de comunicarse o de calmarse, por lo que es importante ser paciente y tener en cuenta las necesidades del niño".