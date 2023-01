Diseñan un test gratuito para realizar cribados de trastornos del espectro autista

Los trastornos del espectro autista representan uno de los principales tipos de trastornos del desarrollo en los niños. Sin embargo, sus criterios diagnósticos son complejos, y en los casos menos evidentes el diagnóstico puede tornarse bastante complejo.

Un test fiable

Con el fin de abordar estas dificultades, una serie de investigadores viene trabajando en lo que han bautizado como Cuestionario de la Dimensión de los Síntomas del Autismo (ASDQ, por sus siglas en inglés): un test gratuito que debería hacer las veces de herramienta de cribado para este tipo de trastornos. Ahora, estos autores han validado su funcionamiento en una cohorte de 1.467 niños y adolescentes, según publican en el medio especializado Developmental Medicine & Child Neurology.

En este ejercicio, el test ha demostrado ser fiable para evaluar los síntomas del autismo sin interferencias de factores tales como la edad, el sexo, la raza o la etnia.

La idea es que el ASDQ pueda convertirse en una unidad de medida psicométrica alternativa a las que ya existen para los trastornos del espectro autista, cubriendo las limitaciones de las mismas, en base a los criterios establecidos en el DSM-5 (el manual editado por la Asociación Americana de Psiquiatría y, actualmente, una de las principales referencias diagnósticas en materia de salud mental).

Una potencial herramienta de cribado

Para desarrollar el cuestionario, los investigadores se basaron en un modelo de este tipo de los trastornos hipotetizado a priori en base a nueve factores específicos: comunicación social básica, afiliación, toma de perspectiva, relaciones con los iguales, conductas motrices repetitivas, intereses sensoriales, intereses sensoriales, insistencia en la homogeneidad, sensibilidad sensorial e intereses restringidos.

El enfoque demostró ser exitoso, ya que el test arrojó una alta fiabilidad a lo largo de varios estratos demográficos diferentes a la hora de detectar el riesgo de padecer el trastorno en base a los factores sintomáticos (teniendo en cuenta que el diagnóstico tendría que realizarlo un profesional). Esto convierte el cuestionario en una herramienta potencial para realizar cribados del riesgo de padecer un trastorno del espectro autista, si bien la herramienta debe ser validada en cohortes aún mayores antes de poder alcanzar un posible uso clínico.

Referencias

Thomas W. Frazier, Anastasia Dimitropoulos, Leonard Abbeduto, Melissa Armstrong-Brine, Shanna Kralovic, Andy Shih, Antonio Y. Hardan, Eric A. Youngstrom, Mirko Uljarević et al. The Autism Symptom Dimensions Questionnaire: Development and psychometric evaluation of a new, open-source measure of autism symptomatology. Developmental Medicine & Child Neurology (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/dmcn.15497