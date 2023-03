Mitos y verdades sobre el autismo y las matemáticas, ¿son unos genios de los números o tienen mayores dificultades?

Sheldom Cooper, el protagonista de The Big Theory, tiene autismo y es un genio de la física y de las matemáticas, además de tener memoria prodigiosa. Raymond -el personaje interpretado por Dustin Hoffman en Rain Man- tiene problemas para llevar a cabo muchas actividades diarias, pero es capaz de calcular en tiempo récord sin necesidad de calculadora complicadas operaciones matemáticas.

Estos personajes, unidos a otros mitos asociados al autismo, han hecho creer a muchos que las personas con esta condición son unos genios de los números, "en la cultura popular, así como en ciertas novelas y películas de los últimos años, se tiende a asociar al autismo con habilidades especialmente llamativas en matemáticas", explica Paloma Contreras, psicóloga del área de Desarrollo de Autismo España.

Sin embargo, como veremos a continuación, detrás de esta creencia popular suele haber poco de ciencia y mucho de mito, sobre todo debido a la magnitud de espectro, pues, como recuerda Contreras, "las personas con autismo son tan muy diferentes entre sí, y sus gustos y puntos fuertes son tan únicos para cada persona, que es difícil hacer afirmaciones que puedan generalizarse a todo el colectivo. Hay personas con autismo a quienes se les dan muy bien las matemáticas y disfrutan con ellas, mientras que hay otras para las que esto no tiene por qué ser así", explica la psicóloga de Autismo España.

¿Qué dice la ciencia sobre el autismo y las matemáticas?

Dado que la relación entre el autismo y las matemáticas es un tema que ha despertado interés en el ámbito académico, sí existen diversos estudios que han tratado de extraer conclusiones al respecto. Sí podemos, por tanto, encontrar diversos estudios sobre ello, dos de ellos bastante recientes, y con distintas conclusiones, pues "aunque hay investigaciones que han encontrado que el alumnado con autismo tiene mejores habilidades para las matemáticas que para otras materias, otros estudios han observado que en este colectivo pueden aparecer dificultades en este campo".

Uno de ellos, Motivation in Mathematics of High Functioning Students With Autism Spectrum Disorder (ASD) (Motivación en Matemática de Estudiantes de Alto Funcionamiento con Trastorno del espectro autista (TEA), de 2018, sí encontró que encontró que, en general, "el alumnado con autismo mostraba una actitud más positiva hacia las matemáticas que el resto de los compañeros y compañeras".

Hay personas con autismo a quienes se les dan muy bien las matemáticas y disfrutan con ellas, pero no tiene por qué ser así

En las conclusiones del estudio, capitaneado por Alexandra Georgiou, si bien se reconoce que los alumnos con autismo de alto funcionamiento, sobre todo los de 14 años, tienen un mayor interés en las matemáticas, este interés se va reduciendo a medida que crecen, pues con 17 años, su interés por las matemáticas era menor.

Las personas con TEA de alto funcionamiento, como explica Palomo Contreras, "pueden llegar a dedicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en estudiar y aprender más sobre aquello que les apasiona, y eso puede estar relacionado con que se conviertan en grandes expertos o expertas en ciertos temas particulares, como en este caso, puede ser las matemáticas". Es decir, que si, por ejemplo, sacan mejores notas en matemáticas que sus compañeros normotípicos, en muchos casos tendrá más que ver con que están más motivados y trabajen más que con una supuesta capacidad innata para las matemáticas debido a su condición.

Además, en este estudio también se concluye que los alumnos con autismo tienen más miedo en fracasar en matemáticas que el resto de los alumnos o predice deficiencias en el logro de metas de estos alumnos en comparación con las metas conseguidas por los estudiantes con un desarrollo típico.

Los alumnos con autismo pueden llegar a dedicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en estudiar y aprender más sobre aquello que les apasiona

De hecho, la mayoría de los estudios coinciden en que, en general, los alumnos con autismo tienen mayores dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, "se han observado en alumnado de todo el espectro, no únicamente en aquellos menores con discapacidad intelectual asociada", asegura Contreras.

De hecho, en un reciente estudio llevado acabo entre la Universidad de Cantabria y el hospital Valdecilla, en el que relaciona el aprendizaje matemático y el perfil cognitivo de estudiantes con autismo, se concluye que este alumnado presentaba mayores dificultades a la hora de resolver problemas matemáticos que sus compañeros y compañeros sin esta condición. Según este estudio, un 57% de los alumnos con TEA presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas frente el 23% del resto de los alumnos.

Los resultados también apuntan a la existencia de un perfil matemático desigual en el grupo con TEA, con un predominio de sujetos con TEA con mayores dificultades en la resolución de problemas matemáticos, "las habilidades concretas en cada materia dependerán de cada persona en particular, unido a sus propios intereses académicos, las expectativas de familiares y personas de referencia, así como los apoyos con los que cuenten en su centro educativo para el aprendizaje de las diferentes materias", aclara Contreras.

Qué hacer para que mejoren en matemáticas

Para que el aprendizaje de las matemáticas sea más fructífero, en general, para los alumnos con autismo se podrán llevar a cabo en las aulas distintas estrategias, siempre adaptados a cada alumno, "debido a las características del autismo, en función de cómo se presente la información y los apoyos existentes, algunos alumnos y alumnas se encuentren, por ejemplo, con barreras a la hora de extraer la información relevante en los enunciados de problemas matemáticos o en el seguimiento de las instrucciones y pasos necesarios para realizar una operación de cálculo. Para estos casos, se recomienda utilizar claves y apoyos visuales para organizar la información, dar instrucciones claras y sencillas o seguir procedimientos de aprendizaje sin error", recomienda Paloma Contreras.

Según un estudio, un 57% de los alumnos con TEA presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas frente el 23% del resto de los alumnos

Precisamente la búsqueda de estrategias más ajustadas a los alumnos con TEA es lo que motivó a los autores del estudio de la Universidad de Cantabria, "los resultados que se derivan de este trabajo tienen importantes implicaciones para el alumnado con TEA. Por ejemplo, a la hora de diseñar instrucciones de enseñanza, se podrían considerar la estimulación de las funciones cognitivas que se han asociado con el rendimiento en la resolución de problemas en este alumnado (flexibilidad cognitiva, inhibición, teoría de la mente y comprensión verbal). Futuros estudios empíricos deberían también evaluar la eficacia de dichas instrucciones, así como los efectos en el desarrollo de las funciones cognitivas consideradas, contribuyendo así a la mejora del rendimiento académico y la accesibilidad a mayores oportunidades educativas en esta población", explicó la profesora Irene Polo Blanco, principal impulsora del estudio.

En el estudio de 2018, las conclusiones en este sentido son las mismas, es decir, que para mejorar el rendimiento académico en matemáticas de los alumnos con autismo "tengan en cuenta sus necesidades educativas especiales y que animen a sus alumnos a desarrollar sentimientos y motivos positivos durante su enseñanza mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje que atiendan a sus necesidades diferenciadas".