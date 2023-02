Autismo España pide mayor conciencia y derribar mitos sobre el síndrome de Asperger: "Es fundamental el diagnóstico precoz"

El 18 de febrero se celebra Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha destinada a concienciar sobre los problemas a los que las personas con esta condición, que actualmente se considera dentro TEA, tienen que enfrentarse cada día. Un año más, el lema de la campaña es "Haz espacio a las personas con síndrome de Asperger", con el que, según explica Amparo Rey González, Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Confederación Autismo España, "pretendemos la ciudadanía tome conciencia de los esfuerzos que se ven obligadas a hacer cada día las personas con trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual asociada -lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, que ya no se diagnostica- para encajar en entornos inflexibles que no se adaptan a sus características y necesidades. La sociedad debe reconocer y atender las necesidades específicas del colectivo para que puedan participar en igualdad de condiciones".

Falta de conciencia y mitos asociados

Todas personas con TEA, también las que no tienen discapacidad intelectual asociada, tienen que enfrentarse en su día a día con muchas dificultades. Entre las principales, la falta de conocimiento social sobre el trastorno y los mitos que aún hoy persisten en torno a él, "no contribuyen a difundir una imagen real y positiva de las personas con autismo y sus familias ni a promover su participación activa como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Además, no debemos olvidar que el TEA es un trastorno que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, lo que implica que necesitará apoyos especializados adaptados a cada etapa del ciclo vital", recuerda Amparo Rey.

Esto lleva a que, en muchos casos, las personas con autismo no asociado a discapacidad intelectual sean diagnosticadas tarde, en la edad adulta, especialmente si son mujeres, "es fundamental el diagnóstico precoz, y para ello se necesita que los profesionales vinculados al TEA (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) tengan una capacitación y formación especializada en autismo, que les permita dar a cada niño/a, joven o persona adulta con TEA los apoyos que necesite".

Empoderar a las personas

Además, una vez conocido el diagnóstico, también es esencial que se les ofrezcan oportunidades para participar en la sociedad, "en al ámbito laboral, tanto el empresariado como las Administraciones Públicas deben también reconocer el potencial laboral de los hombres y mujeres con TEA y favorecer oportunidades para su inclusión laboral, ya que conforman el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de desempleo", asegura la responsable de Comunicación de Autismo España.

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el ámbito del autismo, "apenas existe información contrastada sobre la realidad de las niñas y mujeres autistas y este hecho incrementa el riesgo de que sus necesidades no sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas o sistemas de apoyo dirigidos a promover la igualdad y los derechos de las mujeres, con y sin discapacidad", alerta.

Cartel de la jornada. Autismo España

Para acabar con las desigualdades que impiden que las personas con autismo sin discapacidad intelectual participen plenamente en la sociedad es importante emporarlas, "eso es precisamente lo que vamos a conocer en la jornada que hemos organizado para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Lleva por título 'Empoderamiento y participación activa en la sociedad de las personas con síndrome de Asperger', y el objetivo de poner de relieve la necesidad de fomentar dicha participación en igualdad de condiciones. Para ello, vamos a conversar con personas con TEA sin discapacidad intelectual asociada sobre barreras y facilitadores para su empoderamiento y sobre cómo participan en su día a día en procesos de toma de decisión en diferentes ámbitos de la vida, tanto a nivel personal como profesional".

La jornada técnica online, abierta a todo el mundo, se puede seguir en directo de 10.00 a 12.00 horas el jueves 16 de febrero desde el canal de YouTube de la Confederación Autismo España, previo registro a través de este enlace.