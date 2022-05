Un 1 de mayo como los antes: los sindicatos quieren tomar las calles para conseguir la subida de salarios y contener los precios

El Día Internacional de los Trabajadores vuelve a celebrarse este 1 de mayo en España como lo hiciera antaño, como los de antes, pues sus manifestaciones ya no estarán marcadas por las restricciones para frenar la expansión del coronavirus. Los principales sindicatos ya han pedido a la ciudadanía llenar las calles y se espera que la asistencia vuelva a estar en los niveles prepandemia.

Bajo el lema 'La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad', CC OO y UGT marcharán para reclamar al Gobierno su intervención para controlar la subida de los precios, disparados como consecuencia de la tendencia alcista del mercado energético y la guerra en Ucrania, lo que está ahogando a las familias más humildes.

En este sentido, ambos sindicatos reclaman más medidas y más eficaces para evitar que esta situación se siga prolongando, sobre todo para proteger a los colectivos más vulerables, pues considera "insuficientes" las que se han tomado hasta ahora. Por eso, creen fundamental, entre otras cosas, "un reparto equilibrado del ajuste en todas las rentas, incluyendo a los beneficios empresariales y las rentas del alquiler inmobiliario", según explicaron en la presentación de los actos del Primero de Mayo. También es imprescindible que comiencen a darse pasos en pos de la eficiencia y autonomía energética, poniendo en el foco principal las energías renovables.

Por otro lado, "la subida de salarios no es lo único importante, pero es lo más importante", ha destacado también en una entrevista Unai Sordo, secretario general de CC OO, antes de este domingo. El aumento de los sueldos es otra de las prioridades de las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores.

Así, lucharán para defender el poder adquisitivo de las clases obreras desde las calles, pues en los despachos las negociaciones con la CEOE para alcanzar el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENCV) están paralizadas. La patronal considera que la subida de los salarios conllevaría una subida de la inflación, algo que Sordo ha negado tajantemente: "España no tiene riesgo de espiral inflacionista por la subida de salarios, pero sí un riesgo de caída de demanda si no aumentan las nóminas", avisó en el mismo acto.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, alertó también de que si las conversaciones no avanzan y no se consigue aplicar la subida a los sueldos, "la situación de conflictividad va a crecer de manera exponencial", por lo que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados". Los sindicatos abogan por incluir en los convenios una cláusula de revisión salarial ante la negativa de la CEOE, y apuntan que su objetivo para 2023 es que el salario mínimo alcance 60% del salario medio.

La desigualdad social es el tercer punto clave en el que CC OO y UGT pretenden incidir, pues consideran que es uno de los principales factores que influyen en el freno del crecimiento económico. Del manifiesto que han presentado las organizaciones para el 1 de mayo se desprende que "no podemos consentir que se pretenda salir de esta crisis, a costa de devaluar los salarios, de generar más pobreza laboral y mayor desigualdad social”.

Horarios de las concentraciones

Un total de 90 manifestaciones han sido convocadas por los sindicatos para este Primero de Mayo, y arrancarán este domingo entre las 11:00 y las 13:00 horas del mediodía en toda España.

En Madrid, donde asistirá la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la concentración partirá a las 12 de la mañana desde Gran Vía, a la altura de la calle Clavel, y se desplazará hasta la Plaza de España, en la intersección de Gran Vía con la calle General Mitre.

Mientras, en Barcelona, la marcha comenzará media hora antes, a las 11:30, en la plaça d'Urquinaona y Ronda Ronda San Pere hasta la plaça de Correus. Otras ciudades catalanas como Tarragona, Girona y Lleida también han convocado manifestaciones a las 12:00 horas.

Horarios y recorridos de las manifestaciones del 1 de mayo Descargar

En Valencia, empezará a las 11:00 y saldrá desde la plaza de San Agustín. Alicante, Castellón y Elche también arrancarán sus concentraciones a las 11:00 horas. En el País Vasco, arrancará la concentración en Bilbao en Sagrado Corazón a las 11:30, mientras que en Vitoria y Donostia lo harán a las 11:00 y las 12:00, respectivamente.

Sevilla iniciará su manifestación a las 12:00 horas. El recorrido comenzará en la plaza de San Francisco y llegará hasta el Palacio de San Telmo. Además, en Andalucía también se han convocado manifestaciones en Almería, Cádiz, Granada y Huelva a la misma hora, mientras que en Córdoba y Jaén empezarán a las 11:30 y en Málaga a las 11:00.

También a las 11:00 arrancarán las marchas en Albacete, Toledo, Murcia y Cartagena; a las 11:30 en Zaragoza, Huesca y Ceuta; a las 12:00 en Teruel, Santander, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Zamora, Valladolid, Mérida, A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Pamplona; y a las 13:00 en Soria y Logroño.

En las islas Canarias, las concentraciones están programadas para las 9:30 horas en Fuerteventura, a las 10:30 en Gran Canaria, a las 11:00 en Tenerife, La Palma y El Hierro, y a las 12:30 en La Gomera, mientras que en las islas Baleares, comenzarán a las 12:00 en Palma y media hora después en Ibiza.