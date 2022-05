Primero de Mayo | Participación y diálogo social, las herramientas para construir una cultura de seguridad y salud en el trabajo

En los dos primeros meses de este año han muerto mientras trabajaban casi un 30% más personas que hace un año. Los datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogen un total de 136 trabajadores fallecidos en accidente laboral hasta febrero de 2022, un 29,52% más que en el mismo periodo de 2021.

Hasta febrero de 2022, los accidentes con baja laboral aumentaron un 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Ministerio de Trabajo contabilizó 84.426 accidentes con baja laboral hasta febrero de 2021, mientras que este año se ha elevado la cifra a 90.580.

Entre 2017 y 2019, en el trabajo perdieron la vida 1.626 personas

En el periodo que va de 2017-2019, en el lugar de trabajo perdieron la vida 1.626 personas. Dice el Ministerio de Trabajo que ante esta dramática situación es necesario actuar contundentemente y por eso impulsa el Plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo. Parte de ese plan es desarrollar diversas actuaciones en redes sociales para prevenir estos accidentes.

Dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "la salud en el trabajo requiere estabilidad en el empleo y condiciones de trabajo dignas". Según la vicepresidenta segunda, España se encuentra en un "momento clave" de "regeneración social" en el que no puede "quedar al margen la salud en el trabajo", ya que es una de las exigencias de la ciudadanía que las autoridades deben convertir en su "prioridad".

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se celebra cada año el 28 de abril. OIT

Díaz se expresó en estos términos el pasado miércoles, durante su intervención en la clausura de la Jornada Técnica del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst) y la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El pasado día 28 se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los retos de la diversidad y los cambios en el trabajo

La OIT calcula que cada día mueren en el mundo 7.800 personas como consecuencia de un accidente de trabajo. En el acto participó Mª Luz Vega, consejera principal del departamento de investigación de la OIT, que afirmó que "la prevención hoy necesita de políticas activas que enfrenten los retos de la diversidad y los cambios en el trabajo".

Y es que la salud en el trabajo tiene muchas caras:

Riesgos psicosociales

Salud mental

Derecho al descanso y a la desconexión

Lucha contra todas las formas de acoso

Salud integral de las personas que trabajan a distancia

"La rentabilidad no se mide en términos de costes laborales. Este es el paradigma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la reforma laboral española 2021. Con este mantra, que no es ni más ni menos que el clásico lema de la OIT de que el trabajo no es una mercancía, nos corresponde asegurar y reforzar el trabajo digno, que es imprescindible para la seguridad y salud en el trabajo", expuso la ministra de Trabajo en su mensaje.

Intervino también Carlos Arranz, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dijo que "es tarea de todos y todas desarrollar una cultura de prevención de riesgos laborales que reconozca las diversidades, se adapte a las diferentes necesidades, sensible a los riesgos emergentes y a los ya conocidos, y que actúe de manera eficiente".

Finalmente, la ministra Yolanda Díaz recordó los deberes que tienen los poderes públicos: "Tenemos la obligación de garantizar la salud y el bienestar en el trabajo con una política preventiva que existe en todos los niveles normativos".

Los alumnos del Grado en Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria han desarrollado un videojuego con ánimo informativo (newsgame) gratuito llamado Works rights, right...?. El proyecto ha sido desarrollado por los alumnos Alberte Díaz Río, María Eulalia Díez Guadarrama, Rodrigo Manzano Gutiérrez, Marta Crespo Jornet, David Blázquez Rey, Fátima López Díaz, Jorge Gancedo - Rodríguez Cuota y Álvaro Quintanilla Carrasco, con la ayuda de Belen Mainer, directora del grado.

Un videojuego para crear conciencia

Como forma de crear conciencia sobre esta problemática, los alumnos del Grado en Creación y Narración de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria han desarrollado un videojuego con ánimo informativo (newsgame) gratuito llamado Works rights, right...?

"Este videojuego ha sido creado y desarrollado con la intención de informar y concienciar sobre la situación precaria laboral que sufren millones de trabajadores alrededor del mundo", cuentan sus jóvenes creadores.

El proyecto ha sido desarrollado por los alumnos Alberte Díaz Río, María Eulalia Díez Guadarrama, Rodrigo Manzano Gutiérrez, Marta Crespo Jornet, David Blázquez Rey, Fátima López Díaz, Jorge Gancedo - Rodríguez Cuota y Álvaro Quintanilla Carrasco, con la ayuda de Belen Mainer, directora del grado.