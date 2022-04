Manifestación del 1 de mayo 2022 en Madrid: horario y recorrido del domingo por el Día Internacional de los Trabajadores

CCOO y UGT Madrid centrarán las reivindicaciones de la manifestación del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en pedir a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) el desbloqueo de muchas negociaciones colectivas paralizadas y al Gobierno regional que implante medidas para luchar contra la desigualdad social y territorial.

Horario

Los dos sindicatos mayoritarios marcharán juntos el domingo a a las 12:00h para también reivindicar, como así marca el lema estatal, subir salarios y contener precios.

Recorrido

Este año, debido a las obras de la Puerta del Sol, protestarán entre las confluencias de la Gran Vía y la calle Alcalá (concretamente a la altura de la Calle Clavel) hasta la plaza de España.

Reivindicaciones

En un rueda de prensa conjunta celebrada esta mañana, la secretaria de UGT Madrid, Paloma López, ha solicitado a la patronal madrileña que desbloquee negociaciones colectivos y "se pongan al día todos los convenios y todas las mejoras de las condiciones labores de los trabajadores y la subida salarial".

"No puede ser que paguemos todos con la crisis. Para ello sería positivo que acompañe el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva en el ámbito nacional. Si no se desbloquea habrá una movilización importante para que no se pierde poder adquisitivo, sobre todo para aquellas personas vulnerables, gente que no llega ya a finales de mes", ha advertido.

Contención de los precios

López también pide una contención de los precios, no solo de la energía, sino de toda la cadena de alimentación porque son las familias y los colectivos más vulnerables los que más sufren la escalada de los precios.

Renta Mínima de Inserción (RMI)

El tercer elemento que ha aludido es la igualdad. "En Madrid no hay una buena Renta Mínima de Inserción (RMI), que está muy por debajo de otras comunidades y no compensa el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Vemos que los pobres son cada vez más pobres y la desigualdad social cada vez es más grave y que hay gente que se enriquece con los colectivos más vulnerables", ha apuntado.

En ese punto, la líder sindicalista ha hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que "deje de estar todo el día actuando de oposición al Gobierno central y haciendo inacción a sus funciones". "Que deje de estar quejándose de los demás y actúe y empiece a tomar medias políticas para los trabajadores y la ciudadanía madrileña en su conjunto", ha exigido.

Sindicatos

Por su parte, la nueva secretaria de UGT Madrid, Marina Prieto, ha animado también a participar a todos los trabajadores en la manifestación del 1 de Mayo para reivindicar, pero también en celebrar los logros de los sindicatos de clases, con la firma de "13 acuerdos para proteger a la gente trabajadora".

En el ámbito de la región, ve la necesidad de poner en marcha mesas de diálogo social para garantizar condiciones labores seguras "y de esta manera mejorar sus condiciones de vida". También defiende la subida de los salarios, contener los precios y garantizar la igualdad.

Desigualdad social

Y, en tercer lugar, Prieto se queja de que Madrid es una región "tremendamente desigualdad desde el punto de vista social y también territorial". "Los consejeros no saben dónde están los pobres. Si se fuera a preguntar a cualquier trabajador de sus municipios verá que hay trabajadores que no llegan a final de mes. Muchos tienen dificultades para pagar la luz, dar a comer a sus hijos, pagar la hipoteca... Los esfuerzos no pueden ser solo de la clase trabajadora, que generan la riqueza y economía de país", ha dicho.