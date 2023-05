Resultados en Baleares de las elecciones autonómicas 2023 | 28M

Hoy 28M se han celebrado las elecciones autonómicas de las Islas Baleares 2023. De los resultados de estos comicios del domingo 28 de mayo salen los próximos 59 diputados del Parlamento balear. Estos se eligen de forma proporcional en cuatro circunscripciones: 33 por Mallorca, 13 por Menorca, 12 por Ibiza y uno por la isla de Formentera.

Al ser cuatro circunscripciones insulares (una por cada isla principal) eso implica que la regla del 5% para obtener representación parlamentaria no se aplica a nivel autonómico, sino a nivel insular. Esto explica por qué partidos políticos con menos de un cinco por ciento del total del voto obtienen parlamentarios. Así sucedió en las elecciones autonómicas de 2019 cuando, partidos como GxF (Gent per Formentera) o Més per Menorca (MxMe), con solo un 1,4% del voto y un 0,48% del total respectivamente, lograron dos y un escaño.

Los principales candidatos de las elecciones autonómicas de Baleares 2023 son: Francina Armengol (PSOE), Marga Prohens (PP), Patricia Guasp (Ciudadanos), Antònia Jover (Podemos), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), Jorge Campos (Vox), Josep Meliá (El Pi), Josep Castells (Més per Menorca) y Sílvia Tur (GxF).

Los resultados de las autonómicas 2023 en Baleares

El parlamento de las Islas Baleares está compuesto por 59 diputados y la mayoría absoluta se sitúa en los 29 escaños.

¿Quién ganó las elecciones autonómicas de las Islas Baleares en 2019?

Más de 400.000 personas participaron en las elecciones de Baleares de 2019 (el 55,76% del censo electoral). Los resultados de estas elecciones en las Islas Baleares dejaron un parlamento bastante fragmentado. La victoria fue para el PSIB-PSOE con 19 escaños y el 27,29% del apoyo ciudadanos.

El PP de Biel Company obtuvo la segunda posición con 16 diputados (el 22,21%). Más de 94.000 personas decidieron su voto por el Partido Popular.

El tercer y cuarto partido político más votado fueron Podemos-EUIB y Ciudadanos con seis y cinco escaños respectivamente (9,71% y 9,88% del voto cada uno).

A Cs le siguió Més per Mallorca, que logró cuatro representantes gracias al 9,21% del apoyo del censo electoral. Vox le siguió en sexto lugar con tres parlamentarios y el 8,12%.

También con tres escaños, El Pi-Proposta per les Illes Balears. El partido regional logró 7,33%, mientras que Més per Menorca se quedó con dos diputados (1,4% del voto y 5.960 votos).

Por último, y con solo un asiento en la cámara legislativa de las Islas Baleares, los resultados de las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 situaron a Gent per Formentera (GxF).