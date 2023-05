La campaña arranca con amplia ventaja de Ayuso y la pugna entre PSOE y Más Madrid

La larga precampaña electoral para los comicios autonómicos y municipales del 28-M llega a su fin. Y es ahora cuando arranca la verdadera campaña. Los candidatos de las fuerzas políticas madrileñas han desplegado este jueves sus actos de apertura por el territorio de la región para tratar de movilizar a sus votantes: los candidatos del PP, Isabel Díaz Ayuso y Jose Luis Martínez-Almeida, han arrancado en la plaza de Felipe II, en pleno distrito Salamanca; mientras que los candidatos de la izquierda de Más Madrid, PSOE y Podemos se han dirigido a Vallecas, Parla y Orcasitas, respectivamente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, aspira a alcanzar la mayoría absoluta, y su compañero José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital y candidato del PP, confía en lograr una mayoría amplia que le permita volver a gobernar, esta vez en solitario. El CIS preelectoral publicado este jueves da buenas perspectivas a ambos para lograr sus objetivos. Ayuso obtendría un 45,2% de estimación de voto, que se traduciría en una horquilla de 61-70 diputados (la mayoría absoluta en la Asamblea está en 68 escaños). Mientras, Almeida sería la fuerza más votada en el Ayuntamiento con un 38% de los sufragios y una horquilla de 21-25 concejales (el umbral de la absoluta está en 29, pero le bastaría con sumar más ediles que la izquierda o buscar una alianza con Vox, que lograría 4-5 concejales).

Ayuso: "Este 28-M va a cambiar el rumbo del país"

La presidenta y el alcalde han abierto su campaña en la plaza de Felipe II, en el corazón de su bastión del PP en el distrito Salamanca. Allí, han lanzado sus primeros mensajes en clave nacional, presentándose ante los electores como los protagonistas de "la primera vuelta" de las generales de finales de año. "Estas elecciones van de Sánchez o España", ha señalado Martínez-Almeida. "Lo que pase en Madrid resonará en toda España… estas elecciones que van a cambiar el rumbo de este país", ha resaltado Ayuso a continuación.

Por su parte, las fuerzas progresistas arrancan la campaña con un doble objetivo: presentar batalla a la hegemonía del PP en Madrid y competir entre sí por el liderazgo del bloque progresista. Los candidatos autonómicos y municipales de Más Madrid, PSOE y Podemos han escogido enclaves del sur madrileño para fijar sus mensajes, lo que muestra la importancia que el cinturón rojo tiene en su estrategia de búsqueda de votos.

García: "Somos la única fuera que puede gobernar"

Las candidatas de Más Madrid a la Asamblea, Mónica García, y al Ayuntamiento, Rita Maestre, han reunido a sus simpatizantes en el Cerro del Tío Pío de Vallecas, conocido popularmente como parque de las Siete Tetas. Allí han apelado a su posición como alternativa a los gobiernos de Ayuso y Almeida: "Vamos a seguir recorriendo Madrid para convencer a todos los vecinos de que somos la única fuerza que puede gobernar y echar a Ayuso de la Puerta del Sol", ha declarado García. "Que nadie tenga dudas, las elecciones son entre Almeida y yo", ha dicho la candidata municipal.

El CIS preelectoral pronostica una subida considerable de Mónica García en la Asamblea de Madrid, con 29-30 diputados frente a los 24 actuales, lo que le daría el liderazgo de la oposición. En cambio, Rita Maestre perdería apoyos, al obtener una horquilla de 13-18 concejales, frente a los 19 que tiene actualmente.

Lobato: "Somos la política útil y vamos a por todas"

Los cabezas de cartel del PSOE se han desplazado a Parla, uno de los bastiones históricos de los socialistas en el cinturón sur. Allí, el candidato autonómico, Juan Lobato, y la candidata al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, han estado arropados por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y han reivindicado "la política útil". "Vamos a llevar alegría y oportunidades a todos y a todas. Madrid es muy grande. Que se note que vamos a por todas", ha arengado Lobato para llenar de entusiasmo a los suyos. "Tenemos ganas, pero también motivos para gobernar", ha añadido Maroto.

El CIS preelectoral no augura buenas expectativas para Lobato, que lograría un intervalo de 19-26 escaños, frente a los 24 diputados que cuenta actualmente. Mientras, la candidata municipal Maroto sí podría aumentar la representación socialista en el Pleno de la capital, al obtener 8-11 concejales frente a los 8 que defiende en la actualidad. Incluso, podría llegar a ser decisiva si la izquierda logra más apoyos que el bloque de derechas.

Jacinto: "En Orcasitas empecé a defender la justicia social"

También los candidatos de Podemos han elegido el sur para dar el pistoletazo de salida a la campaña. En su caso, la número uno autonómica Alejandra Jacinto y el municipal Roberto Sotomayor se han congregado en Orcasitas, uno de los barrios con mayor tradición obrera y de asociacionismo vecinal de la capital. Allí, han levantado la bandera de la justicia social y se han presentado como la opción útil para que gobierne la izquierda en Madrid. "Hoy damos inicio a la campaña electoral en Orcasitas porque es precisamente aquí donde empecé como abogada a defender la justicia social", ha defendido Jacinto. "Si Podemos-IU-AV entran con fuerza en el Ayuntamiento de Madrid, Almeida sale. Y yo me voy a dejar la piel", ha aseverado Sotomayor.

La encuesta preelectoral del CIS augura que Jacinto conservaría la representación de su partido en la Asamblea de Madrid, con una horquilla de 8-10 diputados (actualmente dispone de 8 escaños). A la candidatura de Sotomayor le otorga la posibilidad de jugar un papel clave en el Ayuntamiento de Madrid, al rozar el umbral del 5%. Podría quedarse fuera o conseguir cuatro concejales, lo que podría decantar la mayoría en el Pleno hacia el bloque de la izquierda.

Monasterio y Ortega Smith en Las Ventas

Otra de las fuerzas que opta a conservar su papel decisivo en la política madrileña es Vox. La candidata autonómica Rocío Monasterio y el candidato municipal Javier Ortega Smith han asistido este jueves en Las Ventas a una corrida de toros de Morante de la Puebla y, ya por la noche, organizaban su pegada de carteles en el distrito de Tetuán para reforzar su discurso de defensa de la seguridad en uno de los enclaves más afectados por la okupación de viviendas.

El CIS preelectoral augura una perdida de apoyos para Monasterio (de los 13 diputados actuales se quedaría con 8-11), mientras que Ortega Smith conservaría sus 4 concejales y podría incluso aumentarlos a 5. Con este resultado, su apoyo podría ser clave para que Almeida conservara la Alcaldía.

Villacís: "Me presento a alcaldesa. No es campaña fácil"

Por su parte, Begoña Villacís hace gala de su lema de campaña y se resiste a rendirse. La vicealcaldesa de la capital y candidata municipal de Ciudadanos ha abierto la campaña en un ático de la calle Serrano. Allí ha marcado sus aspiraciones: "En la primera campaña conseguí ser concejal. En la segunda, vicealcaldesa. Así que esta vez me toca, no me presento a vicealcaldesa, me presento a alcaldesa". Aunque también ha reconocido que esta "no es la campaña más fácil".

La encuesta del CIS confirma que lo tiene difícil, ya que podría no alcanzar el mínimo del 5% de votos para entrar en el Pleno. Podría pasar de los 11 concejales que tiene ahora a un intervalo de 0-3 ediles. En cualquier caso, si llegara a entrar podría ser clave para dar la mayoría a la derecha municipal.