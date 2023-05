Juan Lobato, un "lobezno" solitario para plantar cara a Ayuso y superar a Más Madrid

El PSOE de Madrid empapeló hace semanas algunas calles de la Comunidad con un mensaje en el que podía leerse 'No es Lobezno, es Lobato'. Fue el primer paso de la campaña para las elecciones del próximo 28 de mayo de Juan Lobato, que afronta en menos de dos semanas su primer examen ante las urnas. Como bagaje, trae una mayoría absoluta en Soto del Real -antaño feudo del PP- y una federación socialista madrileña que respira calma tras unos convulsos cursos y, sobre todo, autonomía. O, al menos, es lo que quiere para sí: la imagen de un barón que no se deja influenciar por Moncloa, algo que ha pasado factura en años pasados al PSOE madrileño.

Lobato tiene ante sí un reto que sabe imposible -por lo menos, ahora-, que es el de doblegar a Isabel Díaz Ayuso y alzarse como presidente de la Comunidad de Madrid. La popularidad de la mandataria es imbatible y puede lograr la mayoría absoluta si Podemos no consigue representación en la Asamblea. Fuentes cercanas al candidato lo reconocen, pero ponen el ejemplo de lo ocurrido en el municipio de Lobato. Antes de él, Soto del Real no había tenido a ningún alcalde socialista. En 2015, se impuso al PP. Y en 2019 obtuvo una mayoría incontestable: se convirtió en uno de los alcaldes más votados de la región con el 60% de los sufragios. Además, explican que el suyo es un proyecto a largo plazo y ven factible que la formación socialista vuelva a liderar la Comunidad. No lo hacen desde que, en 1995, Joaquín Leguina perdiera contra Alberto Ruiz Gallardón. Leguina, por cierto, tiene suspendida la militancia del partido por haber apoyado a Ayuso.

La batalla del candidato socialista, pues, es otra y pasa por que el PSOE vuelva a ser el principal partido de la oposición, algo que perdieron en las elecciones de 2021 frente al Más Madrid de Mónica García, que aprovechó el tirón de la pandemia con su eslogan "médica y madre" y mejoró los resultados que dos años antes había logrado Íñigo Errejón, fundador de la plataforma. Desde el equipo de Lobato exponen que la situación ahora es diferente y dan por probable el escenario de que se vuelvan a imponer a los verdes.

No obstante, el último CIS seguía situando a Más Madrid como segunda fuerza y señalaba, además, otra de las carencias de Lobato: el desconocimiento por parte de los electores -que dio lugar a otro de sus spots electorales-. Según el barómetro del organismo público, el 21,8% de los madrileños no le conoce. Es el doble del dato de García -9,8%-, a quien le ponen un 4,8 de valoración frente al 4,3 de Lobato. Eso sí, esta vez, y a diferencia de las últimas autonómicas, también se celebrarán las elecciones municipales. Y el PSOE tiene mucha fuerza en grandes municipios, un voto que presumiblemente irá a parar a Lobato. También la polémica sobre el cobro del bono social térmico para familias numerosas ha empañado el perfil de García.

Asimismo, y según los sondeos que manejan internamente en Buen Suceso, la figura de la candidata de Más Madrid está muy ligada a los temas sanitarios. "Cuando el foco está en Sanidad, suben ellos. Si está en cualquier otro tema, subimos nosotros", resume una fuente cercana al candidato. Esto ha chocado a veces con los deseos de Moncloa, que ve en la Sanidad como uno de los puntos en los que Ayuso flaquea, aunque el conflicto sanitario se ha desinflado gracias al acuerdo de la Comunidad con los sindicatos que apaciguó los ánimos tras semanas de huelga en la Atención Primaria que terminaron materializándose en dos grandes manifestaciones en la capital.

Sabedor de que las elecciones de Moncloa no siempre le van a favor, Lobato ha tratado de marcar perfil propio cada vez que ha podido desde que se hizo con la Secretaría General del PSOE de Madrid en octubre de 2021. Pese a que la imagen con la que se presenta a estas elecciones -una foto de rostro- es muy similar a la utilizada por Sánchez en las generales de 2019 y a que la relación entre los dos es buena -ambos pertenecen a la federación madrileña-, el candidato ha llevado la contraria públicamente al presidente del Gobiernoen diferentes ocasiones.

Lobato fue de los primeros en alzar la voz en el partido contra la reforma de la malversación pactada con ERC. Lo hizo el 7 de diciembre. Al día siguiente, pidió cambiar la ley del 'solo sí es sí' ante las rebajas de penas a agresores sexuales, algo que entonces el Gobierno no planteaba públicamente. Además, también ha seguido una línea fiscal diferente a la marcada por Ferraz, sede del PSOE nacional. Cierto es, como reconoce otra persona cercana al candidato, que entre él y los barones más críticos, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, o Javier Lambán, presidente de Aragón, hay una diferencia: no siempre está en contra y no lo explicita para lanzar un mensaje a la interna. "Si va a una entrevista y le preguntan, contesta", añade la misma fuente.

Esa lealtad ha jugado a su favor. Tanto, que el Gobierno se centrará en su carrera hacia Sol. De hecho, en su campaña participarán varios ministros, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Presidencia, Félix Bolaños; la de Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; o la de Política Territorial, Isabel Rodríguez. El broche final lo pondrá en un acto con Sánchez el 25, cuando queden solo tres días para acudir a las urnas.

