Martínez-Almeida, historia de un colchonero que resistió para seguir al mando de la capital

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) ha encarnado siempre el espíritu colchonero de la lucha. Hace cuatro años, lo hizo suyo cuando logró conquistar el Palacio de Cibeles, pese a haber obtenido el peor resultado en la historia del PP en unas elecciones madrileñas. También se entregó a él durante sus días más días convulsos en el Ayuntamiento, en los que el caso de las mascarillas y la guerra fratricida entre Casado y Ayuso le pillaron en medio, como alcalde y portavoz popular. Incluso cuando trata de salir de algún atolladero -con los que bien podría llevarse el trofeo 'Pichichi'-, recurre al club de sus amores. Como aquella vez en la que le pegó un balonazo a un chaval (la primera de todas) y resolvió la papeleta diciendo: "¿Quién podía pensar que alguien del Atleti pudiera meter un penalti?" Pues, a diferencia de Juanfran en la Champions, el alcaldable del PP tiene la oportunidad el próximo 28 de mayo de meter su segundo y -como reza el cántico- demostrar quién manda en la capital.

Almeida aplica el "si se cree, y se trabaja, se puede" desde mucho antes de que el Cholo patentara la famosa frase. Criado en el seno de una familia de cinco hermanos donde él era el más pequeño, 'Pepito', como le conocen los suyos, heredó de su padre el esfuerzo, de su madre la fortaleza y de sus abuelos maternos la pasión por la abogacía. En 1998 se licenció en Derecho por la Icade y tres años más tarde aprobó las oposiciones de abogado del Estado, lo que le llevaría a desempeñar diversos puestos en Gerona, Toledo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esperanza Aguirre le echó el lazo político en 2007, nombrándole director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. En 2013 ocupó la jefatura de la Asesoría Jurídica de Sepides, una sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda. Y en 2014 el gobierno de Rajoy le designó director jurídico-institucional de la recién creada Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef. Pese a que llevaba afiliado al PP desde los 20 años, no fue hasta 2015 cuando la expresidenta regional volvió a ficharle, esta vez como número tres de su lista municipal, con la que no consiguió gobernar, ya que su suma con Cs no era superior a la de Ahora Madrid con el PSOE.

Desde la bancada de la oposición, su amplio conocimiento de la Administración pública y la rapidez mental propia del opositor hicieron de él un activo valioso dentro del partido en muy poco tiempo. Tanto que, tras la marcha de Aguirre vinculada a la detención de Ignacio González por el 'caso Lezo', asumió la portavocía del grupo, previa victoria en primarias internas contra Iñigo Heríquez de Luna- hoy en Vox-. Y así, se convirtió en el azote de la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. Concluida la legislatura, Casado sorprendió a propios y extraños confiando en Ayuso y en él como ticket electoral para la Comunidad y el Ayuntamiento, respectivamente. Había nacido "una nueva generación de políticos con un discurso claro en los principios liberal-conservadores del centro-derecha madrileño".

Desconocido para muchos madrileños, Almeida se coló pronto en la primera plana de la actualidad con episodios de lo más sui generis. "Martínez-Almeida 'borra' con un cepillo una pintada contra la Policía en Vicálvaro" o "un candidato del PP la lía en moto en la calle Mayor de Madrid" fueron algunos de sus hits durante la campaña de 2019. Las encuestas, empero, no estaban de su lado. Todo hacía prever que la suma de Más Madrid y PSOE bastaría para que Carmena revalidara la Alcaldía de la capital. Entonces, se obró el milagro...

Una montaña rusa

Tras una larga noche de negociaciones con Vox, Almeida tomó posesión del bastón de mando el 15 de junio de 2019. El PP recuperaba la hegemonía que mantenía en la Villa y Corte desde 1991, con la única excepción del cuatrienio de Carmena, que desde aquel día es historia. El nuevo primer edil contraería matrimonio, político claro, con la líder de Ciudadanos, Begoña Villacís, convertida en vicealcaldesa del primer Gobierno de coalición en los anales de la capital. Daba comienzo uno de los mandatos más difíciles que se recuerdan.

Manuela Carmena entrega el bastón de mando a José Luis Martínez Almeida tras ser proclamado nuevo alcalde de Madrid. EFE

El paso de Almeida por Cibeles ha sido una montaña rusa. Paradójicamente, en los peores momentos de la pandemia, se erigió como 'el alcalde de España', llegando a sellar los históricos Acuerdos de la Villa. Y allí, en lo más alto, habiendo asumido también la portavocía nacional del PP, empezó su caída libre. El escándalo de las mascarillas puso en tela de juicio su gestión y su indecisión en el veto que Casado promovió a la candidatura de Ayuso como presidenta madrileña, su puesto. Por momentos, se discutía si Almeida iba a continuar siendo el candidato del PP a las elecciones municipales.

Pero lo es. Restañadas las heridas, camino a las siguientes elecciones, el alcaldable popular explotará ante los madrileños la buena salud de la economía de la ciudad o el cumplimiento por primera vez en 12 años de los límites de calidad del aire que fija la UE como sus grandes hazañas. Esta vez los sondeos auguran que el Ayuntamiento pende de un puñado de votos. Aunque Almeida, abusando de la enésima referencia futbolística, entiende la política como entendía el futbol exseleccionador español Luis Aragonés: "Solo hay una cosa y es ganar, ganar, ganar, ganar y después volver a ganar”

