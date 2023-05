Almeida gobernará con mayoría absoluta tras absorber a Cs y desplomarse la izquierda

Noche mágica también para el PP en la capital. José Luis Martínez-Almeida seguirá siendo el alcalde de la ciudad de Madrid. Y, para mayor deleite de los populares, podrá en gobernar en solitario, sin Vox, al haber alcanzado la mayoría absoluta. Así lo decidieron los madrileños en una jornada electoral nefasta para la izquierda madrileña, cuya suma se queda muy lejos del resultado del PP, que recibe el 44,35% de los votos y 29 concejales, según el 95% del escrutinio final. Tras cuatro años de gobierno en coalición con Ciudadanos, los azules casi doblan las 15 sillas que lograron en las elecciones de 2019 (el peor resultado en su historia).

Al otro lado de la balanza, el desastre. Más Madrid, con Rita Maestre a la cabeza, mantendrá el liderazgo de la oposición por los pelos, con 12 concejales, 7 menos de los que obtuvo en los últimos comicios Manuela Carmena, quien ganó las elecciones, pero perdió la Alcaldía. El PSOE, capitaneado por Reyes Maroto, mejora la marca que dejó Pepu Hernández, pasando de sus 8 a 11 ediles, con lo que los socialista escalan a tercera fuerza en el Palacio Cibeles. Y en su primera experiencia en una elecciones municipales el Podemos-IU-AV de Roberto Sotomayor se queda a las puertas de entrar en el Ayuntamiento, por no haber llegado al 5% de representación mínima. Un 4,88% impotente para los morados.

Gran parte del éxito del PP se explica en la total absorción de Cs, hasta ahora su socio de Gobierno, que ha perdido sus 11 escaños y desaparece del mapa político de la capital. Su candidata y ex vicealcaldesa, Begoña Villacís, reconoció "directa y sincera" la "derrota sin paliativos" de los naranjas. Y en el discurso "más difícil" de su "vida", deseó "suerte y acierto" a sus rivales políticos, pero no renunció. Ahora, el PP podrá gobernar sin socios, gracias a una mayoría que no lograba desde 2011,

con Alberto Ruiz Gallardón (31 concejales).

En el flanco derecho, Vox obtuvo 5 concejales, uno más de los que ya tenía, pero insuficientes para influir en la política madrileña. La mayoría absoluta del PP frustró el sueño de Javier Ortega Smith de participar en el Gobierno municipal, con lo que Almeida podrá bastarse de sus concejales para revalidar el cargo en la próxima investidura. Y al margen del de formaciones, Profesionales-Recupera Madrid, un partido instrumental con la razón de ser y la lógica de las agrupaciones de electores, se estrelló en el 0,39% de representación, con menos votos que Pacma.