José Luis Martínez-Almeida: "Representaré a toda persona a mi derecha y a mi izquierda"

A solo cuatro días de las elecciones del 28 de mayo, el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, busca la mayoría que le permita seguir como alcalde sin pactar con Vox ni Cs. Recibe a 20minutos en Palacio de la Cibeles para repasar sus promesas electorales y rendir cuentas sobre los compromisos por cumplir en la capital.

¿Por qué quiere volver a ser alcalde?

Porque tenemos la mejor versión de Madrid y es necesario consolidarla con políticas identificables que nos permitan seguir siendo el motor de transformación económico, social y cultural de España. Además, Madrid tiene que seguir siendo esa ciudad de acogida, libre, abierta... Creo que es el mejor símbolo de la España constitucional. Y, en definitiva, hay un gran futuro por delante que construir entre todos.

Las encuestas lo sitúan a la cabeza, pero todavía a varios concejales de la mayoría absoluta...Estamos en condiciones de alcanzarla. Lo dicen todos los sondeos: hemos subido desde que comenzó la campaña electoral. La marca PP en el Ayuntamiento de Madrid está al alza y, por tanto, está en nuestra mano poder convencer a esa amplísima mayoría de madrileños para que podamos tener un gobierno de estabilidad.

¿No dependerá de Vox?Espero únicamente depender de los madrileños. Es a lo que me voy a dedicar los próximos días en cuerpo y alma, a seguir explicando por toda la ciudad cuál es nuestro proyecto de convivencia, con políticas sensatas y eficaces. Por eso apelo tanto a los que nos dejaron de votar en algún momento, como a todos aquellos que están a nuestra izquierda y derecha, porque somos la única alternativa capaz de representar a esa gran mayoría.

(Madrid, 1975) Es abogado del Estado. Fue director general de Patrimonio de la Comunidad de 2007 a 2011. Dirigió la división jurídica de la Airef en 2014, a cargo del actual ministro José Luis Escrivá. Y resultó elegido concejal del Ayuntamiento, convirtiéndose en portavoz municipal del PP tras la dimisión de Aguirre, en 2017.

¿Quiere decir que representa usted el centro?Somos la moderación de la estabilidad y la mejor garantía de futuro para la ciudad de Madrid.

Y, a diferencia de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, ¿usted podría dormir tranquilo por las noches con Javier Ortega Smith de vicealcalde?No es cuestión de si yo voy a dormir tranquilo, sino de qué es lo mejor para los madrileños. Y lo mejor es un gobierno sólido y fuerte. He sido alcalde gracias a Vox y, sin embargo, he tenido notorios desencuentros con ellos, porque he puesto siempre por encima el interés social. Creo que el problema que ha tenido Vox en esta ciudad es que decidió dejar de ser útil para Madrid, votar sistemáticamente con la izquierda haciendo pinza con Rita Maestre y bloquear los presupuestos o la modificación de normas urbanísticas.

En el debate electoral del lunes vimos claramente un pacto de no agresión en el bloque en la izquierda...Nada, de cara a la galería, que si uno es la izquierda 'cuqui'; que si con otro es imposible gobernar; que si estos no tienen ni idea... Pero cuando llegan al poder, no tiene ningún problema en unirse para gobernar.

Se le ve muy seguro de que habrá pacto si los progresistas suman.Absolutamente, no tengo ninguna duda de que Maestre se abrazaría con Roberto Sotomayor a pesar de sus insultos llamando corrupta a una periodista como Ana Rosa o la lona infame de Podemos contra el hermano de Ayuso. Haría cualquier cosa con tal de ser alcaldesa.

Almeida, durante la entrevista en el Palacio de la Cibeles. José González

En la derecha, en cambio, no esquivaron los golpes durante el careo: cargó contra Villacís, Ortega Smith se metió constantemente con usted... ¿No hay unidad?

Es que no miro por lo que más me pueda interesar ami, sino a los madrileños. A lo mejor me hubiera sido más sencillo no mostrar mis discrepancias con Vox o Cs, pero creo que el ciudadano tiene que saber qué pensamos cada uno, porque somos alternativas distintas y hay diferencias.

La vicealcaldesa Villacís cree que les diferencia que usted es un «poco conservador". ¿Se notará su posible ausencia?No, no se notará. Lo que no quiere decir que no hayamos formado un buen gobierno, algo que defenderé siempre. Pero creo que somos capaces de representar a cualquier persona que esté a nuestra izquierda o derecha. Puedo garantizar a todos los que digan que el PP es conservador que se sentirán representados en nuestras políticas.

¿Y cómo cree que le ven los madrileños?Creo que me ven como soy, con mis virtudes y defectos, pero que no me escondo: soy natural, espontáneo y trato de no mostrar una imagen superficial. Cuando ven a Almeida de político, también lo ven de persona

Si el 28-M logra una mayoría amplia, ¿cómo cambiará la ciudad con un gobierno en solitario del PP? Podremos tomar decisiones más rápida y eficazmente. Cuando hablamos de periodos de cuatro años, es importante poder trabajar desde el primer día, sin estar condicionados por unos u otros. Ya no estará Vox para bloquear que se baje el IBI al tipo mínimo, llevaremos la modificación de normas urbanísticas al primer pleno y, sobre todo, habrá un gobierno fuerte exclusivamente pensando en los madrileños, nos hayan votado o no.

¿Qué tal observa al PP de cara a las elecciones más allá de Madrid? Estoy seguro de que a nivel nacional seremos con diferencia la fuerza más votada, a pesar de Félix Tezanos. Hay una mayoría silenciosa ahí fuera que no comparte la forma de entender la política de Sánchez, ni que Podemos esté en el Gobierno, ni que los golpistas sean decisivos en la gobernabilidad de España, que haya 44 terroristas en las listas de Bildu o que hayamos sido la última economía de Europa en recuperar el PIB prepandemia. Y creo que esa mayoría va a hablar el 28-M.

Si el país no se tiñe de azul, va a interpretarse como una victoria del PSOE. Un plebiscito arriesgado, ¿no?El plebiscito lo planteó Sánchez al pasearse por mítines del Partido Socialista en toda España haciendo propuestas todos los días. Más bien un refrito de propuestas. Es él quien le ha dado el carácter nacional a estas elecciones. He leído que desde Ferraz se quejan de que Moncloa les ha monitorizado y de que el presidente haya protagonizado tanto la campaña.

Almeida, durante la entrevista a 20minutos. José González

"La vivienda es el principal problema, haremos 6.000 asequibles para los jóvenes"

La encuesta DYM para 20minutos refleja que la vivienda ha sido su asignatura pendiente. ¿Planea solucionarlo?Lo primero es reconocer que es el principal problema. A partir de ahí, plantear lo que hemos hecho y lo que haremos en el próximo mandato, cuando seamos la primera ciudad de Europa en construir vivienda con precio limitado en régimen de alquiler para los jóvenes. Serán 12.000 viviendas, de las cuales 6.000 reservadas a ellos. Y también potenciaremos la Empresa Municipal de la Vivienda, que ya es la mayor promotora de vivienda pública del país.



Madrid ha cumplido por primera vez con los límites de calidad del aire de la UE, pero lo importante es que siga cumpliendo en los próximos años. ¿Qué tiene en mente?Seguiremos potenciando nuestro transporte público, subvencionando alternativas para los afectados por las restricciones, por ejemplo con la renovación de las flotas de vehículos, y trabajando en la economía circular para la gestión de los residuos, como los 150 millones invertidos en la planta de Valdemingómez.

¿Cómo ve la gestión de la EMT?

Muy positiva. La EMT es el primer medio de transporte público que ha recuperado el número de viajeros prepandemia. Hay 100 conductores más que en 2019 y por primera vez hay líneas de transporte público gratuito con carácter permanente y 14 días al año en que es gratuito. Hemos comprado 1.200 autobuses, hay 66 Km adicionales de carriles bus...

Pero hubo serios problemas con BiciMad.

Es obvio que cometimos errores en el proceso de ampliación. Pedimos disculpas y lo hemos solucionado. En estos momentos, tenemos un récord histórico de abonados. El anterior equipo llevó BiciMad a 10 distritos. Nosotros, a los 21.

Maestre dice que usted "odia los árboles"...Es un argumento infantil. La política merece mayor nivel en el debate y los madrileños más respeto. Puede entender que haya discrepancias, pero decir que 'Almeida odia los árboles' suena un tanto ridículo. Porque, además, en estos años hemos plantado 215.000 árboles y autorizamos la tala de 80.000 ejemplares, de los cuales 60.000 corresponden a Filomena. Maestre taló 132.000 y por supuesto no plantó tantos como nosotros. Pero le doy otro daro: Naciones Unidas por tercer año consecutivo, nos ha nombrado como una de las ciudades arbóreas del mundo.

Almeida, durante la entrevista con 20minutos. José González

¿Y todos esos árboles luego se riegan?Por supuesto, pero me voy a permitir poner un ejemplo: uno mide 1.64 centímetros, como es mi caso. Desde que nace, uno se va desarrollando y va creciendo hasta alcanzar su talla. Dejemos que los árboles crezcan y se desarrollen hasta alcanzar la suya. Como es habitual, no se puede pretender que haya un árbol centenario al mes de que se haya plantado.

También han invertido mucho dinero en la limpieza, más de 700 millones anuales, pero la ciudad podría estar más limpia, ¿no?Se ha hecho un esfuerzo muy importante y las quejas de los ciudadanos han bajado a la mitad respecto a 2019, lo que no quiere decir que vayamos a dejar de trabajar en dos líneas: la de la concienciación ciudadana, puesto que la ciudad más limpia es la que menos ensucia, y en incrementar los medios para que Madrid sea tan limpia como se merece.