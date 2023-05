Rita Maestre lidera la candidatura de Más Madrid para las elecciones municipales del próximo 28-M. Y lo hace, por primera vez, sin el paraguas de la considerada como 'la abuela de todos los madrileños'- Manuela Carmena- ni de Podemos, la formación con la que comenzó su carrera política. Sin embargo, se muestra fuerte y confiada en todos sus actos. Defiende que los cuatro años en los que estuvo como portavoz del Gobierno municipal (2015-2019) y los últimos en la oposición (2019-2023) le han permitido hacer los deberes y estar "plenamente preparada" para asumir de nuevo la alcaldía.

Capitanea un proyecto que ha tomado la teoría arquitectónica de 'la ciudad de los 15 minutos' como medida estrella. Y es que quiere romper con el modelo urbanístico que existe actualmente en la capital— que define como política de ladrillos— y transformarlo por completo. Pretende así acercar a todos los barrios de la capital centros de salud, escuelas infantiles, polideportivos, comercios de proximidad, institutos… El objetivo es acabar con el protagonismo que acusa a Almeida de haber otorgado al distrito Centro.

Aunque ahora navega sola, Carmena ya ha mostrado su deseo para que sea la heredera del bastón de mando de Cibeles. "Ojalá seas la próxima alcaldesa", aclamaba en un acto que Más Madrid en Moratalaz.

De Podemos a Más Madrid, pasando por Ahora Madrid

Maestre es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. También es la fundadora de Juventud Sin Futuro, uno de los primeros colectivos en protestar por los efectos de la crisis financiera y exigir soluciones, que acabó derivando en las protestas del 15-M. Fue así como acabó formando parte de la formación política que surgió tras este movimiento social: Podemos.

La unión de este grupo municipal junto al de Manuela Carmena dio como resultado Ahora Madrid. Consiguió así formar parte del tercer equipo de Gobierno de izquierdas que ha tenido la capital en los últimos 37 años. Fue la primera vez que Maestre compartía camino con Carmena. Conformaron juntas un Consistorio que apostó por políticas medioambientales, como la implantación del polémico Madrid Central, o las regulaciones de los pisos turísticos.

Sin embargo, en noviembre de 2018, Podemos anunció la suspensión de varios concejales del Ayuntamiento de Madrid. Maestre, que en aquel momento era portavoz de Gobierno, delegada de Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, estaba entre ellos. El motivo: un desacuerdo respecto a la composición de la lista para las elecciones de 2019.

Así fue como la candidata de Más Madrid para tomar el bastón de mando de la capital el próximo 28 de mayo dejó el partido con el que comenzó su carrera. No obstante, no fue una barrera para continuar en el mundo de las políticas públicas, de la que se declara una auténtica "friki". A partir de ese momento comenzó a trabajar en Más Madrid, un proyecto que en 2019 todavía estaba liderado por Manuela Carmena. Aunque obtuvieron la mayoría de votos, no lograron revalidar el equipo de Gobierno. Esto se tradujo en que tuvieron que abandonar el bastón de mando, dárselo a Almeida y pasar al lado de la oposición.

Una ciudad más "justa" e "igualitaria"

La candidata de Más Madrid ha abanderado de muchas luchas. Regular los pisos turísticos, topar los alquileres para hacerlos más asequibles, mejorar el modelo de limpieza, aumentar la masa arbórea, un autobús de alta velocidad para recorrer la capital en 45 minutos... El objetivo, según ha defendido en sus intervenciones, es hacer una ciudad más "justa" e igualitaria". Dar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades "sin importar el código postal de su casa".

También se muestra concienciada en desmontar el scalextric de Vallecas, uno de los últimos pasos elevados de Madrid, reformar Bravo Murillo, iniciar la reforma de la A-5— la operación Campamento— o de la A-42. Y es que una de las críticas que Maestre ha lanzado a Almeida en los últimos cuatro años, desde que el alcalde de la capital, es que "se ha avanzado poco". Otro de los reproches que la candidata ha hecho al alcalde es el haber entrado en polémicas que no tenían que ver con la capital. En respuesta a esto, Maestre defiende que ella está sí está comprometida con la ciudad y plenamente concentrada en una campaña que será "plenamente madrileña". Su objetivo es echar a Almeida de Cibeles y recuperar el bastón de mando.

Una boda en Las Vegas

Rita Maestre se declara fan de los bares y las terrazas de Madrid, aunque reguladas. Los define como motores de vida en comunidad. De hecho, fue en uno de estos locales donde dio la noticia a Mónica García, candidata de Más Madrid, de que iba a ser madre primeriza. En ese momento consiguieron atraer las miradas del resto de clientes que había en el establecimiento como consecuencia de sus gritos y abrazos. Desbordaban tanta alegría que ni se dieron cuenta.

Antes del embarazo, fue la boda. Se casó con el escritor Manuel Guedán. Fue Maestre la que decidió lanzarse a pedirle matrimonio, delante de una Wedding Chapel en Las Vegas (Estados Unidos). Allí celebraron también la ceremonia, en la máxima intimidad. A su llegada a España decidieron pasar por el registro para legalizarlo y celebrarlo con familiares y amigas.

Sus compañeros de partido y allegados la definen como una persona "luchadora". No obstante, no en todos los rings en los que ha peleado ha salido ganadora. Ejemplo de ello es la concentración en la que participó, junto a otras 70 personas de la Asociación Contrapoder, frente a la capilla de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y es que la protesta concluyó con una multa de 4.320 euros, aunque finalmente fue absuelta. La condena de la Audiencia Provincial de Madrid fue consecuencia de la protesta en la que se levantó la ropa "para mostrar los pechos y la lectura de un comunicado crítico contra determinadas posiciones de la jerarquía católica", según describía el fallo judicial.

