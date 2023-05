Alejandra Jacinto, la abogada antidesahucios que intentará desalojar a Ayuso de la Puerta del Sol

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) lleva tan solo dos años en política institucional. Pero, a sus 34 años, la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid ya tiene sobrada experiencia militando, aunque lo hiciera en movimientos sociales por el derecho a la vivienda hasta 2021, cuando Pablo Iglesias la incluyó en su lista para el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Fue entonces cuando Jacinto tuvo que dejar aparcada la que, hasta entonces, era su labor principal: abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En esos dos años, Jacinto ha pasado de concurrir en las listas como independiente a afiliarse a Podemos, entrar en su ejecutiva y ser nombrada candidata de la coalición morada, en la que también están presentes IU y Alianza Verde. Como portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid en los últimos dos años, la dirigente ha tenido varios enfrentamientos con la presidenta Isabel Díaz Ayuso; uno de los más famosos terminó con la mandataria tachando a Jacinto de "abogada fracasada", algo con lo que ella ironizó asegurando que "lo que Ayuso entiende como fracaso es haberle tumbado la negligente venta de vivienda pública a fondos buitre en los tribunales".

Y es que si algo define el grueso de la trayectoria de Jacinto hasta que ocupó un escaño en la Asamblea de Madrid es el activismo en materia de vivienda. La candidata morada es socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa integral de trabajadores y consumidores, y ejerció como abogada de la misma desde el 2012. Ese mismo año empezó a militar en la PAH, donde posteriormente formó parte del departamento jurídico, y en 2013 se incorporó además a la por entonces recién creada Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).

Por ello, Jacinto está especialmente implicada en todos los asuntos relativos al mercado inmobiliario, un tema que para Unidas Podemos se perfila como clave en la campaña electoral, sobre todo después de que la ley de vivienda haya sido aprobada en el Congreso y esté a la espera únicamente de recibir la luz verde definitiva en el Senado. Una de las propuestas estrella de la candidata morada a la Comunidad de Madrid es, precisamente, la creación de una inmobiliaria pública a nivel autonómico en la cual los propietarios tendrían varias ventajas a cambio de alquilar sus pisos a un precio menor, entre ellas, una bonificación del 100% en el pago del IBI.

Esta red de inmobiliarias públicas tendría como finalidad "proporcionar alquileres más asequibles a la ciudadanía al mismo tiempo que garantizarán la seguridad económica a los pequeños propietarios", como refleja el programa de Podemos, que apunta que tanto casero como inquilino se beneficiarían. "Se podrán ofrecer ciertas ventajas a los pequeños propietarios para que incorporen sus viviendas al parque de las inmobiliarias públicas a precios más bajos a cambio de la garantía de cobro de las rentas y de mantenimiento de las viviendas por parte de las administraciones públicas", plantea el documento.

La barrera del 5%

Al igual que ocurre con su compañero Roberto Sotomayor, el candidato de Unidas Podemos al Ayuntamiento de Madrid, el principal hándicap que tendrá que superar Jacinto de cara a las elecciones es su escaso grado de conocimiento entre la población, muy inferior, por ejemplo, al de la candidata de Más Madrid, Mónica García, o al de la presidenta madrileña y líder del PP regional, Isabel Díaz Ayuso. De ahí que, desde hace semanas, Podemos haya multiplicado la presencia mediática de su candidata, que ha asistido a varios actos junto a la secretaria general morada, Ione Belarra.

El objetivo al que aspira Jacinto es alcanzar el 5% de los votos, el porcentaje que determina si un partido obtiene o no representación en la Asamblea de Madrid. Ante el riesgo de quedarse fuera en la comunidad, Podemos e IU están echando el resto para apoyar a su candidata. No obstante, mucho más tibio está siendo el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz: la líder de Sumar se fotografió con Jacinto en la manifestación del 1 de mayo y ambas compartieron acto preelectoral el pasado miércoles en la localidad madrileña de Alcorcón, pero Díaz no le ha ofrecido su respaldo expreso para los comicios.

Es más: Jacinto ha sido una de las principales perjudicadas por la indefinición de la vicepresidenta sobre su posicionamiento de cara a las próximas elecciones autonómicas y por la mala relación de Díaz con Podemos. La candidata morada, de hecho, fue una de las protagonistas involuntarias de la entrevista que la vicepresidenta ofreció hace unas semanas en el programa Lo de Évole de La Sexta, en la cual, preguntada por a quién votará en los comicios, respondió con total naturalidad con las siguientes palabras: "Hombre, Jordi [Évole], ¿tú que crees? Tú te imaginas a quién voy a votar, como toda España". Y, cuando fue repreguntada específicamente por si eso quería decir que votará a Más Madrid, no lo negó.

