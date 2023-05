Roberto Sotomayor, el atleta de Podemos que quiere "arreglar Madrid corriendo"

Si hay un candidato a la Alcaldía de Madrid que puede decir que está sudando la camiseta para que la izquierda recupere el Ayuntamiento tras cuatro años de Gobierno del PP, ese es el exatleta Roberto Sotomayor (Madrid, 1977). El cabeza de lista de Unidas Podemos aspira a que los morados vuelvan a tener representación en el Consistorio de la capital tras cuatro años de vacío, pero, sobre todo, se perfila como una de las piezas clave para que la izquierda esté en disposición de arrebatar a José Luis Martínez-Almeida la vara de mando.

En las manos -y en las piernas- de Sotomayor está que Unidas Podemos supere la barrera del 5% de los votos, la que daría a la coalición acceso al Palacio de Cibeles y la que permitiría que ningún voto progresista acabara en la basura. La tarea, desde luego, no es sencilla: el candidato parte desde cero, ya que Podemos renunció a presentarse en 2019 tras su abrupta ruptura con la exalcaldesa Manuela Carmena y tendrá que competir tanto con el PSOE como, sobre todo, con Más Madrid, que tiene serias opciones de mantenerse como la principal fuerza de la izquierda en la capital y que ha absorbido buena parte del voto que, en el ya lejano 2015, permitió a Carmena desalojar al PP de la Alcaldía tras 24 años de gobiernos populares.

Contra Sotomayor, no obstante, no solo juega que Unidas Podemos haya sido extraparlamentario la última legislatura en el Ayuntamiento de Madrid. También tiene como desventaja ser uno de los candidatos menos conocidos de los que presentan los grandes partidos, especialmente porque tendrá que competir en su mismo espectro político con la que fue portavoz de Carmena entre 2015 y 2019 y ha liderado la oposición en los últimos cuatro años, Rita Maestre (Más Madrid), y con la que hasta hace apenas unas semanas era la ministra de Industria, Reyes Maroto (PSOE).

De ahí que, desde hace ya unos meses, Podemos haya puesto en marcha una frenética agenda de precampaña para dar a conocer a Sotomayor, que ha acompañado en numerosos actos tanto dentro como fuera de Madrid a los dos principales activos del partido morado: las ministras Irene Montero y Ione Belarra, con quien incluso se ha equipado la ropa de deporte para participar en una carrera popular. A favor del candidato juega su particular perfil: fue atleta profesional hasta hace apenas unos años -una ocupación que compaginó con su trabajo en El Corte Inglés, sección de alta confección de caballeros-, no ha desempeñado nunca cargos de representación política y, valga el tópico, tiene fama entre quienes trabajan con él de no poder parar quieto durante mucho tiempo.

Un candidato 'outsider'

De hecho, tan ajeno es Sotomayor al mundo de la política institucional que, hasta 2021, ni siquiera formaba parte de la dirección estatal de Podemos, aunque desde hace años es muy activo en redes sociales defendiendo los postulados del partido morado. No obstante, el compromiso político le viene de cuna: su padre, empleado de banca, fue miembro del PCE -partido que se integra en IU y por el cual, por tanto, Sotomayor también será candidato- y sindicalista en CCOO, mientras que su madre militó en el PSOE.

Su incursión en política se produjo a partir del movimiento No a la Guerra contra la invasión de Irak, y también participó en las asambleas del movimiento 15M. Su militancia más reciente, sin embargo, fue en el movimiento vecinal contra la proliferación de las casas de apuestas: Sotomayor es coautor del dossier Que no jueguen contigo, con el cual ha ha recorrido parte del territorio nacional para de denunciar los abusos y los problemas de salud generados por la industria del juego en España.

Pero será el 28 de mayo cuando este triple campeón europeo de atletismo en pista cubierta -en la categoría de veteranos- se enfrente a su carrera más complicada. La meta será darle la vuelta a las encuestas que lo sitúan fuera del Ayuntamiento de Madrid. Por ahora, ha comenzado por venderse a sí mismo como el candidato de los barrios obreros de la capital. Y con una promesa: "Vamos a arreglar Madrid corriendo".

Resto de candidatos al Ayuntamiento de Madrid