Podemos propone crear eléctricas, bancos, supermercados, inmobiliarias, telefónicas y farmacéuticas públicas en las comunidades

Podemos presenta este sábado su programa marco para las elecciones autonómicas y municipales, el documento básico de propuestas que estarán incluidas en todos los programas electorales morados en cada comunidad y localidad. La formación apuesta por poner en marcha una potente intervención de la administración en la economía tanto a nivel autonómico como a nivel local, y entre las iniciativas que se plantean se encuentra la creación de varias empresas públicas en sectores estratégicos. En concreto, Podemos señala cinco ámbitos en los que, a su juicio, las comunidades o los ayuntamientos deben tener presencia: la banca, la alimentación, el inmobiliario, el farmacéutico y el de las telecomunicaciones.

El programa marco lo presenta este sábado la cúpula estatal de Podemos en un acto en la sede central del partido en el que estarán presentes, además del secretario de Programa, Pablo Echenique, varios candidatos autonómicos y municipales para el próximo 28M. El documento no pretende ser un programa exhaustivo y, como señala en su introducción, sirve como manera de "delinear determinados ámbitos de actuación más o menos concretos" para que sea cada candidatura territorial los que los adapte a su comunidad o ayuntamiento.

No obstante, Podemos presume de presentar "las cosas claras" frente a "la indefinición ideológica de otras propuestas políticas". Y, en este sentido, los morados aseguran que "la intervención pública en los mercados mediante entidades empresariales y de otro tipo no solamente permite ofrecer servicios más baratos a la ciudadanía poniendo en primer lugar el interés general, sino que, además, también sirve como una eficaz palanca pública para crear empleo de calidad". "El PSOE se ha resistido" a crear empresas públicas a nivel estatal durante la última legislatura, pero a Podemos no le "temblarán las piernas" si tiene "la fuerza suficiente" en los futuros gobiernos autonómicos y municipales, promete el programa marco.

El eléctrico es uno de los sectores en el que los morados llevan años planteando la necesidad de que existan empresas públicas, al estilo de lo que ocurre en Barcelona, que cuenta con una eléctrica controlada por el ayuntamiento de Ada Colau desde 2017. "No solamente es obvio que, desde lo público, se puede gobernar de una manera mucho más democrática la transición energética (evitando, por ejemplo, la agresión que supone la instalación de macroplantas en determinadas zonas despobladas de nuestro país), sino que, además, contar con empresas públicas de energía es una de las formas más eficaces para bajar la factura de la luz", asegura Podemos.

Más reciente es la propuesta morada para que la administración pública entre a competir directamente con las grandes cadenas de distribución alimentaria creando supermercados de capital y gestión públicos. Para Podemos, la presencia de un operador que no esté en manos privadas conseguiría que a las grandes cadenas que operan "en situación de cuasi oligopolio" se les "acabase el chollo" y se pudieran "ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadoras, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales".

La misma lógica subyace en el apartado en el que se propone crear una red de inmobiliarias públicas que se encarguen de construir y gestionar el parque de vivienda social. "Estas entidades públicas tendrán como finalidad proporcionar alquileres más asequibles a la ciudadanía al mismo tiempo que garantizarán la seguridad económica a los pequeños propietarios", explica el programa marco de Podemos, que apunta que tanto casero como inquilino se beneficiarían. "Se podrán ofrecer ciertas ventajas a los pequeños propietarios para que incorporen sus viviendas al parque de las inmobiliarias públicas a precios más bajos a cambio de la garantía de cobro de las rentas y de mantenimiento de las viviendas por parte de las administraciones públicas", ejemplifica el documento.

Banca y farmacéuticas

La propuesta de crear una banca pública autonómica o incluso local también tiene relación con los problemas de acceso a la vivienda, ya que Podemos argumenta que una entidad controlada por las administraciones públicas "permitiría evitar los abusos con las hipotecas de tipo variable que estamos viendo en los últimos meses a causa de la subida del euríbor". Y algo similar plantean los morados con respecto a la puesta en marcha de empresas de telecomunicaciones públicas, que según señala el programa marco permitirían "llevar la banda ancha a la España vaciada" e "implementar una tarifa básica gratuita para familias de rentas bajas y garantizar" una conexión a internet a toda la población.

En el ámbito de la sanidad, además de la "desprivatización" progresiva de los servicios liberalizados, el programa marco de Podemos también apuesta por crear "farmacéuticas públicas como parte de nuestro sistema sanitario". "Si algo hemos aprendido con la pandemia de la Covid-19 es que no es en absoluto recomendable no tener la capacidad soberana de producir vacunas y medicamentos en nuestro territorio", sostienen los morados, que afirman que "una red de farmacéuticas públicas serviría para garantizar esa autonomía, así como para producir medicamentos genéricos y competir con las grandes farmacéuticas privadas para bajar los precios".