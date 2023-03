"Dicen que no me conoce ni Perry...", así es el irónico vídeo de precampaña de Juan Lobato, el rival socialista de Ayuso en Madrid

El candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha lanzado un primer vídeo de precampaña electoral en el que ironiza sobre su escasa popularidad.

"Dicen que no lo conocen ni en su pueblo", es la frase que da comienzo al vídeo promocional, en el que posteriormente van apareciendo diversas personas de Soto del Real, localidad de la que fue alcalde, que destacan los logros que consiguió Lobato al frente de ese consistorio.

"Aquí es muy famoso, fue el primer alcalde socialista desde el 36", afirma uno de estos vecinos de Soto del Real. "Nadie daba un duro por él y ganó", apunta otra vecina. "¿Cómo que no le conocemos, si aquí todo el pueblo tiene su WhatsApp", es otro de los mensajes que se lanza en el vídeo.

Otra parte del vídeo arranca bajo la frase "dicen que no le conocen ni en su casa" y acto seguido aparece la pareja de Lobato para dejar claro de que sí le conocen en su hogar familiar. "Fíjate que es bastante casero y niñero también, que tenemos tres hijos y él hubiera querido tener más", afirma la pareja de Lobato.

"Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas... también dicen que no me ponen cara", afirma el propio Lobato al final del vídeo, que promete "dar la cara por todos los madrileños".