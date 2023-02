Alexandra tiene 6 años y es uno de los dos casos en España del síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria, una enfermedad ultrararra que provoca envejecimiento prematuro. Los síntomas de este síndrome se manifiestan en los primeros años de vida del niño. Alexandra nació sana y no fue hasta los dos años cuando sus padres percibieron signos a nivel morfológico que levantaron sus sospechas.

​Gracias a la ayuda desinteresada que les brindó Carlos López-Otín, bioquímico de la Universidad de Oviedo e investigador sobre el envejecimiento prematuro, los padres pudieron salir de dudas mucho antes: "Le enviamos muestras de sangre y, al cabo de 3 días, nos confirmó el diagnóstico". Esther, consciente de su suerte, reclama que "hay niños y familias que no tienen ni siquiera diagnóstico y, si lo tienen, es con mucho retraso. En enfermedades degenerativas, que hayan transcurrido dos años y que no sepas qué es lo que tiene tu hijo y no hayas podido hacer ningún tratamiento preventivo o paliativo, es tiempo que has estado perdiendo".