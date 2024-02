Juan Carrión, de FEDER: "No es extraño tener una enfermedad rara, le puede pasar a cualquiera, en cualquier etapa de su vida"

Como cada año, el último día de febrero -este año el 29- se celebra el Día Mundial de las enfermedades raras, una importante cita para los tres millones de personas que se calcula que en España tiene diagnosticada alguna de estas patologías, la mayoría de origen genético.

Aunque poco a poco se van dando pasos, todavía son muchos los retos que los afectados por estas enfermedades tienen por delante: un diagnóstico más temprano, el acceso de los tratamientos en igualdad de condiciones y, sobre todo, investigación, que es, como asegura Juan Carrión, Presidente de Feder (Federación Española de Enfermedades Raras), "nuestro futuro y nuestra esperanza".

¿Qué balance hace del último año? ¿Qué se ha conseguido desde el último día mundial?El 2023 fue un año cargado de incertidumbre: elecciones a nivel autonómico y a nivel estatal, que nos han llevado a contar con hasta tres personas diferentes al cargo del Ministerio de Sanidad. Y todo ello, en un momento en que España asumía la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Pese a ello, 2023 destaca porque fue el año en que viajamos a Nueva York y posicionamos España y la acción de FEDER ante la ONU. Destacamos, precisamente la actualización de la Resolución, donde hemos logrado incorporar a las personas sin diagnóstico. Por otro lado, la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea ha sido una oportunidad para posicionar las enfermedades raras en la agenda tanto europea como estatal. Marco en el que desde FEDER organizamos una Conferencia en el Congreso de los Diputados donde el consenso y principal conclusión fue la necesidad de impulsar un Plan de Acción Europeo. Además, no queremos dejar de compartir que en España hemos tenido un hito muy importante hace apenas un mes un mes, que es la presentación del nuevo Catálogo de pruebas genéticas que supone un paso adelante para el acceso a diagnóstico temprano de las enfermedades raras. Una acción que se complementa con el anuncio del reconocimiento de la especialidad de genética.

Sufrir una enfermedad rara, en realidad, no es tan raro, pues se calcula que afectan al 7% de la población mundial. ¿Por qué entonces la mitad de las personas no tiene diagnóstico?Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a menos de 5 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, hablamos de 6.313 enfermedades raras identificadas sólo en Europa. De esta forma, hablamos de miles de patologías con las que, se estima, viven más de 3 millones de españoles, 30 millones de europeos, 25 millones de norteamericanos y 42 millones en Iberoamérica.



La complejidad, la baja prevalencia y el desconocimiento que rodea a estas patologías -sin ir más lejos, sólo el 20% de todas ellas están siendo investigadas- condiciona el acceso a un diagnóstico temprano. Más de la mitad de las familias con enfermedades poco frecuentes esperan más de 6 años para lograr un diagnóstico; especialmente si son adultos y mujeres.

Los pacientes y las asociaciones que los apoyan ponen de manifiesto que es crucial darse cuenta de que "le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier etapa de la vida. Es más, no es extraño padecer una enfermedad rara".