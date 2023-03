Antonio López: "Mientras llega la cura a la acumulación cerebral del hierro, el objetivo es encontrar algo que frene la enfermedad"

Las ENACH no son una enfermedad, sino varias enfermedades ultrarraras de origen genético que tienen un denominador común: una acumulación anormal de hierro en el cerebro que empieza a manifestarse en la infancia en forma de enfermedad neurodegenerativa que provoca trastornos en el movimiento, pérdida de progresiva de habilidades motoras y, en algunos casos, demencia. Casi sin tratamientos ni cura, son las familias del centenar de afectados que hay en España los que pelean, a través de ENACH Asociación, ya no solo por lograr tratamientos paliativos, sino por tratamientos que frenen la enfermedad y, en un horizonte lo menos lejano posible, una terapia génica que cure estas enfermedades. Antonio López, presidente de ENACH Asociación, nos cuenta cuáles son las prioridades de esta organización y lo que esperan en los próximos años.

¿A qué se deben, qué las provoca?Originariamente, las ENACH se consideraban una sola enfermedad, llamada el síndrome Hallervorden-Spatz , que debía su nombre a dos médicos nazis que en la época de la Segunda Guerra Mundial hicieron bastante investigaciones al respecto. Luego se le cambió el nombre por razones obvias, pero hay que reconocer que gracias a sus investigaciones se conoció mucho sobre el tema de la acumulación cerebral del hierro. Luego, conforme la genética ha ido ganando peso, se dieron cuenta de que este síndrome no era una única patología, sino que eran varias, unas 10 y 11. Todas ellas tienen un denominador común, que es la acumulación cerebral de hierro , pero que tienen orígenes distintos, dependiendo del gen que da lugar a la enfermedad. También se ha ido viendo que el hierro, que antes se consideraba casi lo único importante, se han ido descubriendo que es solo uno de los síntomas. Es la parte más evidente de la enfermedad y la que más daño provoca.

En la actualidad no hay cura, pero ¿cómo se trata?Ahora mismo, al no haber cura, lo que existe son solo tratamientos paliativos. Y también se está investigando una combinación de fármacos que parece que ayudan en dos de las variantes. Porque una de nuestras estrategias es el reposicionamiento de fármacos, intentar buscar medicamentos que ya están en el mercado y ver si pueden ayudan a estas enfermedades. Ahora mismo se utiliza un mix entre fármacos, suplementos alimenticios (vitaminas, ácidos grasos…)… Pero todo eso al fin y al cabo son paños calientes, porque nuestro objetivo prioritario es encontrar algo que frene la enfermedad para que nos permita llegar en las mejores condiciones posibles a la cura, a la terapia génica. Lo ideal sería ponernos a investigar la historia natural de la enfermedad, el por qué, pero no tenemos tiempo, así que nuestro objetivo es aguantar todo lo posible a los pacientes, hasta que llegue la ansiada terapia génica. La falta de tratamientos y cura nos ha llevado a ENACH Asociación a investigar por nuestra cuenta.