Alberto, el primer niño español en ser tratado con terapia génica de la enfermedad rara SPG50: "Es la única esperanza que tenemos"

Alberto y María de Gracia ultiman los preparativos para marcharse el próximo mes a Dallas (Estados Unidos). En esta ciudad estadounidense se encuentra el Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, donde su hijo Alberto, de tres años, recibirá una novedosa terapia génica para tratar la rara enfermedad que padece, paraplejía espástica 50, también denominada SPG50. Este trastorno neurodegenerativo causa retraso del desarrollo global, discapacidad intelectual moderada o grave, dificultades en el habla, microcefalia, convulsiones y síntomas motores progresivos.

Existen alrededor de un centenar de casos diagnosticados en el mundo con SPG50. En España hay un total de tres y Alberto es el más pequeño de ellos. La gravedad de la enfermedad varía de un niño a otro, pero la mayoría desarrolla espasticidad con parálisis y deterioro cognitivo grave. Su progresión es lenta, pero los problemas en el tono muscular pueden llevar a depender de una silla de ruedas. Además, este tipo de espasticidad puede extenderse a las extremidades superiores y derivar en una tetraplejía o pérdida parcial o total del uso de las cuatro extremidades y el torso. Hasta el desarrollo de la terapia génica no existía cura para esta enfermedad, y solo las terapias podían ayudar a paliar sus efectos.

Un diagnóstico que cambió sus vidas

El embarazo y parto de María Gracia transcurrió como cualquier otro, con total normalidad. Alberto nació un 11 de septiembre de 2019 siendo un niño aparentemente sano, pero a los tres meses comenzaron a despertarse las alarmas. "En una revisión médica rutinaria, su pediatra observó que no alcanzaba los hitos que debía para su edad, pero, como cada niño tiene su propio desarrollo, lo dejamos ahí y seguimos observándolo", explica su padre. El paso del tiempo no hizo más que corroborar sus sospechas: "El niño ya no se volteaba y no levantaba la cabeza cuando estaba boca abajo".

La familia se embarcó entonces en un sinfín de pruebas, en un inicio solo neuromusculares, ya que el principal síntoma visible de Alberto era su bajo tono muscular, pero también del corazón, la vista o el oído. Ninguna arrojaba luz y el tiempo corría en contra. Por ello, en noviembre del año siguiente, cuando el niño tenía ya más de un año, la familia fue sometida a una prueba genética. Un mes y medio después, a finales de diciembre, llegaron los resultados: paraplejía espástica 50, una enfermedad hereditaria causada por la mutación del gen SPG50 del que sus padres eran portadores.

A pesar de tener el diagnóstico "relativamente pronto, para lo que suele ser habitual en las enfermedades raras", admite Alberto, "la noticia cayó como un jarro de agua fría a toda la familia. Es cierto que ya sabíamos lo que era, le poníamos nombre, algo que buscábamos desesperadamente para darle una solución rápida, pero en ese momento te sientes como en un océano totalmente solo y a oscuras, donde nos ves ni un faro o rayo de luz donde agarrarte. Todo nuestro mundo se puso boca abajo y nuestra vida cambió de manera radical".

Melpida, la esperanza del SPG50

El diagnóstico fue algo inesperado para estos padres, pero también lo era para los propios médicos, que desconocían la enfermedad y sus implicaciones a largo plazo ya que era el primer caso que atendían. Ante las dudas, tanto médicos como padres empezaron a informarse, pero no encontraban demasiadas certezas. "Supimos que, en ese momento, no tenía cura y las terapias eran el único tratamiento que había", señala Alberto.

A nivel cognitivo y motor, Michael está mejorando bastante y los padres están muy contentos, pero es un proceso muy lento

Alberto y María de Gracia pudieron ponerse en contacto con los padres de una niña española con paraplejía espástica, pero con otro gen afectado, quienes les orientaron y guiaron sobre qué podían esperar de la enfermedad. Además, gracias a ellos pudieron conocer el caso de Michael, un niño estadounidense de cuatro años con la misma enfermedad que su hijo cuyos padres habían impulsado la creación de Melpida, el primer tratamiento en el mundo de terapia génica para esta enfermedad rara.

Este tratamiento, tal y como explica el padre, consiste en una única "inyección intratecal, en la médula, con la que introducen un virus con el gen afectado corregido para que el cerebro empiece a producir la proteína que actualmente no genera y que es la que impide un desarrollo normal de la persona". Michael recibió Melpida hace un año, convirtiéndose en el primer niño del mundo con SPG50 en ser tratado con terapia génica. El caso fue un éxito y su pronóstico es muy favorable. "A nivel cognitivo y motor está mejorando bastante y los padres están muy contentos, pero es un proceso muy lento", comenta Alberto.

Melpida se encuentra ahora bajo ensayo clínico. El Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas evaluará la seguridad y eficacia pediátrica de esta terapia génica en menores de 10 años. A sus tres años, Alberto ha sido seleccionado para participar en el ensayo. El pasado 28 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, les comunicaron la noticia. "La recibimos con una tremenda alegría y una ilusión desbordante, aunque también con miedo y responsabilidad porque es un tratamiento muy novedoso, pero es la única posibilidad que tenemos y haremos todo porque nuestro hijo pueda mejorar su calidad de vida", cuenta el padre.

Frenar o curar la enfermedad

Alberto es el paciente más pequeño de los tres casos de SPG50 que existen en España -los otros dos tienen 11 y 17 años-, y el único, por su edad, que puede participar en el ensayo. Este mes de abril, la familia viajará hasta Dallas, donde el niño tendrá que someterse a exámenes y evaluaciones médicas antes de ser definitivamente inscrito en el ensayo. "Nosotros somos positivos y creemos que pasará estas pruebas", asegura el padre. Si todo sale bien, Alberto recibirá el tratamiento el próximo mes de mayo. Después, deberán permanecer durante cuatro meses allí bajo supervisión médica y, en los próximos años, tendrán que volver en varias ocasiones para someterse a continuas revisiones.

La terapia génica es la única esperanza de esta familia de Carmona (Sevilla). Un tratamiento en el que los riesgos son mínimos: "Los médicos nos han mostrado su optimismo, su apoyo y su convencimiento de que lo hagamos porque es la única esperanza que tenemos y, en el peor de los casos, lo único que puede ocurrir es que el tratamiento no surtiese efecto, pero no empeoraría". En cambio, los beneficios pueden ser muy significativos. "Aunque todavía se desconoce qué puede pasar, se cree que su calidad de vida mejoraría a un nivel considerable. Nosotros siempre decimos que, con que la enfermedad parase su curso ya estaríamos satisfechos. Ya, si fuese mejorando poco a poco, bienvenido sea. Nosotros lo que queremos es que la calidad de vida de Alberto mejore y pueda ser un niño como los demás", asegura el padre.

Alberto junto a sus padres CEDIDA

Los tratamientos de terapia génica pueden mejorar la vida de estos niños y son clínicamente posibles, pero no comercialmente viables, por lo que las grandes farmacéuticas no suelen invertir en su desarrollo, tal y como apuntan desde la Fundación Columbus. El coste de este tratamiento asciende a entre 350.000 y 500.000 euros. Por ello, desde esta entidad han puesto en marcha un programa para financiarlo y que esta familia pueda acceder al ensayo clínico. "Somos optimistas. La campaña está siendo un éxito, hay un gran movimiento de personas involucradas", señala el padre.

El objetivo final es que, tras Alberto, sean muchos más los niños con SPG50 que puedan acceder también a este novedoso tratamiento: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados y, dentro de las posibilidades de cada niño, intentaremos que los máximos posibles puedan ser tratados con Melpida".

Su fuerza, una lección de vida para sus padres

Alberto y María de Gracia viven con ilusión y nervios las últimas semanas antes de viajar a Dallas. Dedicados al cuidado del niño, han volcado todas sus fuerzas en la organización de eventos para recaudar dinero. Pero su vida cambió radicalmente desde el momento que conocieron el diagnóstico. Ambos han compatibilizado siempre sus trabajos con la atención a su hijo, pero ahora esto es más complicado, por lo que la madre se ha acogido a la prestación por el cuidado de menores afectados por enfermedad grave, conocida como ayuda CUME, y el padre ha pedido una excedencia.

Verle esforzarse y trabajar sin ningún tipo de queja, a pesar de estar cansado, nos da una lección de vida todos los días y nos ayuda a verlo todo de otra manera

"El camino que te marcas se tuerce hacia otra dirección completamente distinta con algo así. En vez de ir con tu hijo a jugar al parque tienes que ir a terapia, a infinidad de médicos y dedicarle el cien por cien de tu tiempo, porque es un niño muy dependiente", señala Alberto. La paraplejía espástica 50 afecta a todas las áreas de desarrollo, pero en Alberto, que es aún muy pequeño, sólo se ha manifestado a nivel motor y en el habla. "No anda, solo gatea, pero hay que tener mucho cuidado porque va muy rápido y muchas veces las propias manos y los brazos le fallan. Tampoco puede hablar, pero se esfuerza por comunicarse, lo entiende completamente todo y tiene una memoria increíble", explica su padre.

Alberto, con SPG50 CEDIDA

Las terapias forman parte de la rutina de Alberto. Desde muy pequeño, comenzó a recibir fisioterapia, a la que ahora se suman logopedia, terapia acuática y equinoterapia. Además, cuenta su padre, trabaja mucho en el colegio ordinario al que acude desde este curso escolar. Los padres desconocen que les deparará el futuro y cómo podría avanzar la enfermedad, pero confían en las aptitudes del niño: "Es muy trabajador y bueno, pone mucho de su parte para colaborar y ser lo más independiente posible". Alberto es también un niño muy inquieto: "Gatea por toda la casa, le encanta abrir todos los cajones, ir de una mano caminando e investigando y jugar con encajables, que le vienen además muy bien para reforzar la psicomotricidad".

Los padres, cuenta Alberto, han vivido estos tres años como una auténtica "montaña rusa". "Al principio te sientes totalmente perdido, luego poco a poco vas asimilando y, aunque no se llega a superar completamente, te adaptas y tienes que seguir para adelante porque no hay otra opción, no vale hundirse", afirma. Ambos han necesitado ayuda profesional y el apoyo de su entorno y otras familias en una situación similar a la suya. Pero la mayor fuerza la obtienen de su propio hijo: "Verle esforzarse y trabajar sin ningún tipo de queja, a pesar de estar cansado, nos da una lección de vida todos los días y nos ayuda a verlo todo de otra manera".