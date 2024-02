María del Mar, madre de Héctor, con CDG1A: "Es un niño maravilloso, no un enfermo. El mismo dice 'yo no soy raro'"

El déficit congénito de la glicosilación tipo 1A (CDG1A), también conocido como PMM2-CDG, es una enfermedad genética rara que afecta el proceso de glicosilación, momento en el que los carbohidratos se unen a las proteínas para formar glicoproteínas. Las personas con CDG1A presentan una variedad de síntomas, que pueden incluir retraso en el desarrollo, debilidad muscular, problemas neurológicos, dificultades respiratorias y anormalidades en los órganos. La gravedad de la enfermedad puede variar considerablemente, y algunos individuos pueden experimentar síntomas leves, mientras que otros enfrentan desafíos más significativos en su salud y calidad de vida.

El diagnóstico del CDG1A a menudo se realiza mediante pruebas genéticas para identificar las mutaciones en el gen PMM2. Aunque no existe una cura específica para esta condición, el tratamiento se centra en gestionar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La atención médica multidisciplinaria, que incluye fisioterapia, terapia ocupacional y apoyo nutricional, puede ayudar a abordar las diversas manifestaciones clínicas de la enfermedad.

La investigación continua en este campo busca comprender mejor la patología subyacente y desarrollar enfoques terapéuticos más efectivos para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de aquellos afectados por el CDG1A.

María del Mar del Cueto Enríquez es economista. Trabaja como Directora de Compras en la farmacéutica Mabxience. Tiene tres hijos, de 15, 9 y 7 años respectivamente. Héctor, el mayor, tiene diagnosticado el CDG1A. Él forma parte de ese escaso centenar de personas que tienen esta enfermedad en España.

¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo saltaron las alarmas?Héctor nació prematuro, en la semana 34 y con bajo peso para su edad gestacional. Pesaba menos de 2 kilos. Estuvo un mes en las incubadoras del hospital de León. Allí, nadie le vio nada. Pasamos por médicos expertos en neonatología, oftalmólogos, digestivo e incluso neurólogo y todos los problemas que él tenía se lo achacaban a su nacimiento prematuro. Vomitaba mucho, no crecía como tocaba, no evolucionaba como debía.

¿Cuándo recibieron el diagnóstico definitivo? ¿Fue complicado este proceso?Tuvimos suerte de tener una pediatra maravillosa en atención primaria que no estaba nada convencida con el desarrollo de Héctor y nos pidió una resonancia cuando él tenía 9 meses. Casi me muero del susto cuando nos llamaron al día siguiente para decirnos un diagnóstico terrible, que tenía un síndrome en el cerebelo que era mortal de necesidad. Fue terrible, se movieron muchísimo y nos derivaron al Hospital Niño Jesús de Madrid, dónde descartaron ese diagnóstico. El alivio fue increíble. Pero nos dijeron que había que buscar las causas de ese problema . Nos ingresaron una semana y dentro de la batería de pruebas salió un marcador que indicaba la posibilidad que fuera una enfermedad metabólica congénita recesiva. Y así se confirmó: Héctor tenía CDG1A, o déficit congénito de la glicosilación (PMM2)

¿Cómo gestionaron la incertidumbre?La incertidumbre de ese proceso fue terrible. Es como una pesadilla, no te lo quieres creer, piensas que eso a tu niño no le va a pasar.. Lo recuerdo con horror, y mucho dolor. Vives entre la esperanza y el miedo. La familia y amigos fueron grandes apoyos.

Una vez hay diagnóstico, ¿qué les explican los doctores? ¿Cómo les explicaron la patología?Fue un proceso traumático. Creo que no he llorado más en mi vida. Nos dijeron que tenía una alta mortalidad, más del 30%, y gravísimas afectaciones Por mi parte, lo que yo quería era saber y no te atreves ni a preguntar es si va a poder hablar. ¿Me va a llamar alguna vez mamá? ¿Va a poder caminar?



Hay doctores que tienen mucha empatía pero también me he encontrado con doctores con cero sensibilidad. Al ser una patología compleja, lo que nos encontramos es que cada uno miraba su parte y no el todo: Neurólogo, oftalmólogo, digestivo, cardiólogo... En general, los propios médicos desconocían esta enfermedad. Hay que entender que hay muchas enfermedades raras, y al final los especialistas somos las familias. Yo aprendí mucho de internet con publicaciones en inglés de otros países.