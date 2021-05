Más de 5 millones de madrileños están llamados a las urnas este 4 de mayo. Seis partidos con seis candidatos optan a la presidencia de la Comunidad de Madrid, después de que la legislatura se viera recortada por el adelanto electoral activado por Isabel Díaz Ayuso (PP) poniendo fin al gobierno de coalición con Ciudadanos y el apoyo de Vox en la región.

Será la segunda vez que Madrid acoja unos comicios en día laborable, después de que se votara en miércoles el 10 de junio de 1987 - el PSOE de Joaquín Leguina ganó por segunda vez en la Comunidad, aunque perdió la mayoría absoluta -. Esto supondrá un serio contratiempo para los millones de personas dispuestos a acudir a las urnas de 9 de la mañana a 20 horas, tiempo en el que permanecerán abiertos los colegios electorales.

Terceras elecciones en pandemia

¿A qué hora voy si tengo covid? ¿Llevo el voto de casa? ¿Puedo ir con mi hijo? Muchas son aún las dudas de los votantes sobre el desarrollo de una jornada electoral donde se elegirán a 136 diputados -cuatro más que en los comicios de 2019 debido al incremento de población-, lo que convertirá a la Asamblea madrileña en la cámara autonómica con más diputados. Son dudas recurrentes de cara a estas elecciones, las terceras en plena pandemia de la covid, tras las gallegas y vascas en junio de 2020 y las catalanas en febrero de este año, lo que conlleva con ello una serie de recomendaciones realmente importantes.

¿Dónde tengo que votar? | Todos los madrileños han recibido por correo ordinario las tarjetas censales donde se indica el colegio electoral que les corresponde y donde tienen que ir a votar. También en la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística se puede consultar la dirección del colegio

Horario: de 9.00 a 20.00 horas y recomendaciones | Los colegios electorales estarán abiertos desde las 9.00 a las 20.00 horas. La Comunidad de Madrid recomienda que acudan a votar en la franja de 10.00 a 12.00 horas los mayores de 65 años o que presenten alguna discapacidad y, en su caso, sus cuidadores. En el caso de las personas con coronavirus o sospecha de tenerlo, la recomendación es que vayan de 19.00 a 20.00 horas.

Miembros de la mesa electoral ataviados con trajes EPI, durante las elecciones en Cataluña. HUGO FERNÁNDEZ

Hay que ir con mascarilla | Los votantes deberán ir al colegio electoral con su propia mascarilla y dispondrán en el local de una quirúrgica cuyo uso está recomendado por encima de la que lleven en ese momento. Además, habrá gel hidroalcohólico y guantes en los centros como medidas de protección adicionales.

Al no ser día lectivo, ¿se puede ir con menores? | Sí, estará permitido el acceso de los electores con menores a su cargo al centro de votaciones, ya que es una situación asimilable a los votantes que necesitan ir acompañados. Se dan la circunstancia de que este martes 4 de mayo será "inhábil a efectos escolares" porque así lo establece el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril.

MÁS RECOMENDACIONES.

Las seis entrevistas completas

Entrevistas a los seis candidatos del 4-M ARCHIVO

Los partidos han adaptado programas electorales y estrategias a la realidad de la pandemia, la crisis económica, la influencia geopolítica de una legislatura regional recortada y sus efectos colaterales a nivel nacional.

Pero no todo ha sido política...

Los seis candidatos también nos han dejado una parte más personal en el camino al 4-M. 20minutos entrevistó a las seis personas que optan a la presidencia de la Comunidad de Madrid y, entre todos sus mensajes políticos, hallamos ocio, cultura, inquietudes y vida.

Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Las respuestas más personales de los candidatos. JORGE PARÍS / MIGUEL SANZ.

La campaña más dura

ELENA OMEDES

La campaña electoral madrileña finaliza tras semanas cargadas de crispación, polémica y polarización, que han terminado por acaparar la atención de todo el país.

Ya en los actos de precampaña, el ambiente se auguraba tenso, y los acontecimientos que se han venido sucediendo en las dos semanas de campaña han confirmado que el clima ha sido, cuanto menos, bronco. Entre reproches, calificativos como "fascistas" por un lado y "comunistas" por otro, el panorama político ha dejado momentos de mucha polémica y confrontación entre los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4-M.

Estas son unas de las frases más polémicas de la campaña electoral en Madrid. 20minutos Tpdp arrancó en precampaña con Vox en Vallecas. Abascal acusa a Iglesias de enviar al mitin de Vallecas "a sus matones a sueldo para atacar a la Policía y a Vox"... incidentes... una piedra... Y arrancó la campaña. ALBERTO ORTEGA Cartel electoral de Vox. La polémica se cerró con la Fiscalía no investigándolo por delito de odio. Marta Fernández Jara - Europa Press Repleto de hitos estuvo también el único debate a seis (con todos los candidatos) celebrado el 21 de abril en Telemadrid, apenas tres días después del pistoletazo de salida de la campaña electoral. La expectación era palpable incluso minutos antes de iniciarse y a medida que los candidatos iban llegando al estudio de la televisión madrileña. Unos en moto -como el candidato de Cs, Edmundo Bal-, otros en taxi -como Iglesias-, e incluso algunos andando -como hizo el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo-. JESUS HELLIN El 22 de abril, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibían cartas con amenazas de muerte y balas en su interior. ARCHIVO Un día después de interceptarse las misivas amenazantes se produciría un hecho que supondría un cambio en el eje del debate electoral. Se añadió así al lema difundido por Ayuso de "comunismo o libertad" el que, desde ese día, acuñó la izquierda: "fascismo o democracia".



Las últimas encuestas apuntan a un gobierno del PP que saldría mucho más fortalecido que de los comicios de 2019, aunque requeriría del apoyo de Vox para gobernar. Auguran también la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea. 20minutos

Todo ello, marcado por las misivas amenazantes recibidas por algunos dirigentes y habiéndose celebrado un único debate a seis y otro a cinco; este último frustrado tras el abandono del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por haberse negado la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a condenar las amenazas de muerte.

Se ha hablado de las piedras lanzadas en un mitin de Vox, de las cartas intimidatorias con balas en su interior, de cordones sanitarios a la ultraderecha, del cartel que criminalizaba a los menores no acompañados en el metro... y hasta de las cañas que se pueden tomar en una terraza de Madrid. Sin duda, esta campaña ha dejado hitos que, según las predicciones, desembocarán en una participación histórica en las urnas.

MÁS POLÉMICAS.

Municipios clave

EMILIO ORDIZ

Varias personas esperan para ser atendidos en el Centro de Especialidades de Orcasitas Marta Fernández - Europa Press

Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde son los distritos de la ciudad de Madrid que podrían ser determinantes para decantar las elecciones del 4-M hacia un lado o hacia otro. Además, municipios como Móstoles, Alcorcón, Rivas, Leganés, Getafe y Fuenlabrada se suman a esta lista. En el sur de la Comunidad de Madrid será donde se jueguen izquierda y derecha buena parte de sus opciones en los comicios.

En estas zonas vive en torno al 25% de los madrileños y los partidos políticos, cada uno con sus motivos, han virado su mensaje hacia ellas: la derecha busca captar un voto que tradicionalmente se le ha resistido, mientras que la izquierda llama a la gente a votar. Su principal rival en el sur de Madrid es la abstención.

En 2011 hubo alguna excepción: el PP con Esperanza Aguirre ganó por ejemplo en Alcorcón y en Getafe



Esos municipios y distritos forman el llamado "cinturón rojo", porque son zonas donde se concentra la clase trabajadora y que tradicionalmente han votado al PSOE. En 2011 hubo alguna excepción: el PP con Esperanza Aguirre ganó por ejemplo en Alcorcón y en Getafe. Existe también la tesis de que precisamente por su tradición trabajadora son zonas en las que la crisis económica ha azotado especialmente. Ahí es donde la derecha busca canalizar el descontento de votantes que por lo general han optado por la izquierda.

SEGUIR LEYENDO.

Datos de las elecciones en 2019 en las autonómicas de Madrid. 20MINUTOS

Lo que ocurrió en 2019

EMILIO ORDIZ

La Comunidad de Madrid vuelve a tener una cita con las urnas el próximo 4 de mayo, y solo han pasado dos años desde la última. El 26 de mayo de 2019 el PSOE se impuso en las elecciones autonómicas. Ángel Gabilondo venció en 11 distritos de la capital, frente a los 7 en los que ganó Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos fue el ganador en dos y Más Madrid se anotó solamente uno. Los socialistas acapararon casi todo el sur de la capital y los populares mantuvieron sus bastiones tradicionales.

Los socialistas se hicieron fuertes en el sur de la capital, y vencieron en Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Vicálvaro, Carabanchel, San Blas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal y Arganzuela, además de en Latina. Por su parte, el PP lideró las zonas donde más arraigado ha tenido el voto históricamente. Ganó en Chamartín, Salamanca, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Retiro y Fuencarral-El Pardo, a los que sumó Tetuán.

El resto de distritos cayeron en manos de Ciudadanos, que ganó en Barajas y en Hortaleza, y de Más Madrid, que resultó vencedor en el distrito de Centro. Ni Vox ni Unidas Podemos lograron ser la fuerza más votada en ninguna de las zonas de la capital.

SEGUIR LEYENDO.

"Mi voto es determinante"



BELÉN SARRIÁ

Arancha Enrique Cidoncha

"Sí, claro que voy a votar porque sé que mi voto es determinante. Siempre lo he hecho porque es mi deber, pero esta vez es un momento clave para España. Al final, Madrid es la capital y en función de lo que pase en la Comunidad puede beneficiar o perjudicar al resto del país. Dentro de la derecha puedo tener alguna duda, pero lo que tengo claro es que a la izquierda no me voy a ir. El próximo martes no trabajo porque soy profesora. Y tampoco me da miedo que los colegios se llenen de personas ese día: confío en la desinfección".

"He cambiado mi voto"



Fernando. Enrique Cidoncha

"Me ha movilizado el miedo a que pueda entrar la extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Yo siempre he votado a uno de los dos partidos tradicionales, pero ahora me voy a pasar a uno de los actuales y que está a la izquierda por el miedo a que entre la extrema derecha en la Comunidad. Al menos aquí en Madrid, luego en el Gobierno central ya veremos… El próximo martes me toca presidir la mesa electoral... pero tampoco temo la Covid, ni siquiera cuando venga la gente contagiada a última hora de la tarde, porque ya he pasado el virus".

"Ojalá pudiera votar aquí"



Anónima. Enrique Cidoncha

"Soy de Barcelona, pero llevo viviendo en Madrid un año. Ojalá pudiera votar aquí. El problema es que no sé cuánto tiempo me podré quedar, pero valoro mucho votar en en lugar donde resido. Al final las cosas que salgan me beneficiarán o perjudicarán también a mí. Aunque soy apolítica, de hecho no voté en las anteriores elecciones catalanas, creo que lo que se ha hecho ahora no ha estado mal del todo, porque la pandemia ha hecho mucho daño. Si pudiera votar me gustaría que todo continuase como hasta ahora, eso sí, con algunos cambios".

"No sé a quién, pero votaré"



Alberto. Enrique Cidoncha

"Sí que votaré, ¿por qué no iba a hacerlo? Hombre es verdad que tengo una compañera de curro que me dice que no quiere y no lo entiendo... Siempre he creído que todas las elecciones son iguales, pero ahora es distinto porque vivimos en una dictadura. Aún no sé a quién voy a votar pero lo haré. A mí la gente siempre me dice, ‘es que no sé a quién votar’ y yo les digo: ‘siempre será mejor un partido de izquierdas que uno de derechas. Así estarás menos oprimido en todos los sentidos...’. Mira, ahora mismo me voy a pagar una multa por el toque de queda".

MÁS TESTIMONIOS.