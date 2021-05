Seis candidatos, seis partidos y seis entrevistas. Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Edmundo Bal, Mónica García, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. 20minutos ha entrevistado a todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en una campaña electoral corta, muy dura en algunos momentos y convulsionada por las amenazas a varios de los aspirantes al 4 de mayo.

Los partidos han adaptado programas electorales y estrategias a la realidad de la pandemia, la crisis económica, la influencia geopolítica de una legislatura regional recortada y sus efectos colaterales a nivel nacional. Entre sus parlamentos, destacan áreas de peso prioritarias como la sanidad y la economía, pero también dejan hueco para educación, vivienda o la ciencia. Aquí puedes consultar al completo sus programas.

El lado más personal de los candidatos

Los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Un test rápido a los candidatos durante la campaña electoral. J. PARÍS | EDICIÓN: M. SANZ

A continuación, puedes leer todas las entrevistas ya publicadas en 20minutos, los perfiles de los candidatos y sus programas electorales.

Isabel Díaz Ayuso: "Nos jugamos el modelo de Madrid"

Díaz Ayuso, posando para 20minutos. JORGE PARIS

JESÚS MORALES | CHRISTIAN MORATA

La campaña dio un giro el pasado viernes y algunos partidos plantean desde entonces que toca elegir entre fascismo o democracia, ¿qué se juega Madrid este 4 de mayo?

Habrá cambiado para algunos, para mí sigue siendo la misma: es hablar de lo que nos jugamos en Madrid y del modelo de sociedad que nos hemos dado. Un modelo donde todos los ciudadanos tienen su sitio, donde se es madrileño de Venezuela, madrileño de Jaén; se viene a ser catalán o vasco en libertad, así como empresario o autónomo. Este modelo de sociedad es el que puede cambiar con políticas socialistas, que no sociales, a través del programa que encabezan Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

¿Por qué cree que ha cambiado la estrategia de algunos partidos?

Quizás porque al principio de la campaña estábamos hablando de los servicios públicos, de las competencias autonómicas, del papel de Madrid y del de España. Y ahora se ha centrado en asuntos como la violencia, que no representa a la Comunidad. Algunos quieren que hablemos de las cosas que no pasan. Yo prefiero hablar de las que sí pasan, como que hay un 40% de paro juvenil o de reformas importantes que tenemos que hacer en el servicio público.

Le han pedido hacer un cordón sanitario a Vox, ¿cree que es necesario?

Estoy absolutamente en contra. El único partido que ha traído a las instituciones el odio y que ha contemporizado con la violencia ha sido Podemos. Ojalá que este partido, a través de los votos, no tenga representación en las instituciones.

¿Querría el Gobierno central implantar un estado de alarma en cuanto pasen las elecciones de Madrid?

Es muy posible. Lo que sí sé seguro es que el Gobierno central utiliza los tiempos y todo el poder de la Moncloa para jugar a su favor y nunca a favor del bien común.

SEGUIR LEYENDO.

Ángel Gabilondo: "La sanidad ha sufrido recortes y corrupción"



Ángel Gabilondo, en la calle Ferraz. JORGE PARÍS

JESÚS MORALES | IBON URÍA MOLERO

¿Cómo ve la campaña en los últimos días? ¿Qué opina de los episodios de amenazas?

Estamos en una espiral de confrontación donde parece que se han roto los consensos básicos de convivencia. Eso empieza por amenazar a personas, y las amenazas suelen ser la antesala de delitos de odio. Muestro toda mi solidaridad y afecto a todas las personas amenazadas en nuestra sociedad, y muy específicamente a Reyes Maroto, a Fernando (Grande-Marlaska), a María (Gámez) y a Pablo (Iglesias). Tenemos que buscar espacios de concordia, rebajar la tensión y centrarnos en los problemas de la ciudadanía. La Policía tendrá que ver qué es lo que ocurre, pero creo que hay posiciones de ultraderecha que están haciendo mucho daño a este país.

Dicen que nos jugamos la democracia. ¿Realmente es así?

Creo que la democracia está amenazada, pero también tiene su consistencia. Muchos han dejado su vida por la democracia y no puedo ver con naturalidad que se vea amenazada, que se cuestionen las instituciones, los valores, los principios...

Entre el cartel (de Vox) sobre los menores no acompañados, (Ayuso) diciendo que los que están en las colas del hambre son unos mantenidos, la falta de una condena específica a las amenazas de muerte... Me parece un daño grande para la democracia y por eso hemos pedido un cordón sanitario a Vox.

¿Hasta dónde está dispuesto a llevar ese cordón? ¿Prestaría sus votos a Ayuso para que no gobierne con Vox?

Ayuso quiere gobernar con Vox y tiene que responder a para qué ha convocado las elecciones.

SEGUIR LEYENDO.

Bal: "Quiero que viajar en metro entre zonas tarifarias sea gratis los fines de semana"



Edmundo Bal, en la sede de Ciudadanos. JORGE PARIS

MARIO TOLEDO

Se ha puesto al frente de la candidatura en un momento difícil para Ciudadanos. ¿Cómo puede evitar usted que desaparezca de la Asamblea?

Llevo tiempo pateándome Madrid y veo gente que me dice que no ha votado nunca a Ciudadanos, pero que me piensa votar a mí como servidor público solvente. Y sobre todo con esa seña de identidad tan característica de Ciudadanos: que vienes de la calle, has estudiado y trabajado durante toda tu vida, te has esforzado y has llegado aquí ya con tus capacidades demostradas. Y esto es extraño en la política, donde nos encontramos a profesionales de la política que lo único que pretenden es asegurar su futuro, no asegurar el futuro de los madrileños.

¿Le preocupa la polarización?

Existe una confrontación, una crispación, un enfrentamiento absolutamente repulsivo, que yo creo que al madrileño no le va a gustar y al final se va a encontrar seducido por posturas mucho más moderadas, más pragmáticas, porque esto es una tierra de gente mucho más tolerante. Imagino que no querrán dejarse gobernar por los extremismos, por ideas radicales en cosas tan sensibles como son la educación, la sanidad, la dependencia, las políticas sociales y la lucha contra la corrupción.

¿Con tanto ruido se olvidan los problemas reales de los madrileños?

Se está hablando de eslóganes vacíos, de consignas guerracivilistas, de comunismo o libertad, de la lucha antifascista, de las barricadas, de ese tipo de cosas que te ponen los pelos de punta, porque te recuerdan a la guerra civil. Y yo estoy poniendo encima de la mesa propuestas. Por ejemplo, quiero que la gente que tenga el abono transportes de la zona A, sin necesidad de pedir un billete suplementario, puedan viajar gratuitamente en el metro entre zonas tarifarias los fines de semana. Esto para los jóvenes es fundamental: es transporte sostenible y son menos riesgos que coger el coche.

SEGUIR LEYENDO.

Mónica García: "Hay que acabar con la injusticia de los regalos fiscales en Madrid"



Mónica García, en la calle Gran Vía de Madrid. JORGE PARÍS

DANIEL RÍOS

El lema de su campaña es "por lo que de verdad importa". ¿Qué es lo que de verdad importa para ustedes?

Lo que de verdad importa son los problemas cotidianos, los problemas de andar por casa. El alquiler, las escuelas infantiles, la emancipación de los jóvenes, el acceso a los servicios de salud mental, llamar a tu centro de salud y que no te den cita hasta dentro de 15 días...

Y sin embargo, en plena pandemia, en Madrid el debate sobre las elecciones gira en torno a la "libertad". ¿Ha hecho algo mal la oposición?

Yo creo que la señora Ayuso ha intentado llevar el debate ahí, pero al final lo que hablamos en las familias, en la calle o en nuestros trabajos no es eso. Tergiversar las expectativas y los anhelos de los madrileños no es una buena línea política. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y Ayuso y el PP no han aprendido ninguna.

La señora Ayuso está haciendo bandera de la hostelería y el señor Gabilondo, del PSOE, dijo hace unos días que él tampoco habría cerrado bares y restaurantes. ¿Qué cree usted que habría que hacer?

Convertirte en el adalid de la hostelería cuando no has dado ni un solo euro de ayudas es bastante cínico. Lo que Ayuso ha hecho con la hostelería es dejarla en el desierto sin agua, y atribuirse el mérito de los hosteleros que han podido llegar al final de ese desierto. Siempre hemos apostado por sacar la hostelería a la calle, ocupar espacio público, y a la vez asegurar que el interior de los locales sea todo lo seguro que pueda ser, sabiendo que los interiores son los lugares donde hay más riesgo. Pero hay que compaginar las restricciones con la evolución de la pandemia.

SEGUIR LEYENDO.

Rocío Monasterio: "Podríamos reducir el gasto político en 100 millones al año"

Rocío Monasterio, en la calle Bambú, donde se ubica la sede de Vox. JORGE PARÍS

JESÚS MORALES | MÓNICA TRAGACETE

Amenazas de muerte, fin abrupto de un debate y cancelación del resto… ¿Estamos en una campaña diferente a la que empezó hace diez días?

No sé nada de encuestas ni de todos estos análisis. Yo lo que entiendo es lo que veo en la calle. Pablo Iglesias entró pegando gritos en Prisa, diciendo que no podían blanquear a Vox, imponiendo a los periodistas sus condiciones. El mismo derecho que tiene el señor Iglesias a estar allí lo tienen los millones de votantes de Vox a estar representados.

¿Se equivocó cuando Iglesias le pidió una condena expresa y usted usó la fórmula de condenar todas las violencias?

Creo que se ha podido manipular. Cinco veces dije ‘condeno expresamente esta y condeno toda la violencia’. Siempre lo he hecho. Pero luego le pedí a él que condenara lo sucedido en Vallecas, porque el señor Pablo Iglesias puso un tuit inmediatamente después justificando que nos hubieran apedreado.

¿Esa situación activó a votantes de la izquierda?

El señor Pablo Iglesias está en un momento muy malo y él lo sabe.

SEGUIR LEYENDO.

Pablo Iglesias: "Estas elecciones van de democracia contra ultraderecha"



El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la sede de Unidas Podemos en Pueblo Nuevo, Madrid.

DANIEL RÍOS

¿Cómo valora la suspensión del debate en el que Vox puso en duda las amenazas que recibió?

Creo que hemos dado un paso necesario y que, además, ha servido para que el resto de fuerzas progresistas entendieran que esto se tenía que hacer. El jueves (el día que ocurrió) fue un día difícil, Marlaska me dijo "ojo, que esto no es como otras amenazas". Lo que representan las cuatro balas, el tipo de letra… una serie de detalles que no quiero comentar, pero que reflejan que es una amenaza seria. Se están atravesando todas las líneas rojas, hay un clima de impunidad escandaloso, y ya está bien, no puede continuar el blanqueamiento mediático a la ultraderecha. Los demócratas no podemos debatir con ellos como si fuera una opción política normal.

Ausentarse de los debates, ¿no es perder la posibilidad de confrontar argumentos con Vox?

A mí los debates me han gustado siempre, y siempre he dicho que deberían ser obligatorios. Pero por encima de cualquier cálculo electoral hay una cuestión de principios: debatir con una ultraderecha que no condena amenazas de muerte y que las pone en duda es estar blanqueando y normalizando una opción que va contra la democracia.

Usted vincula las amenazas a "la ultraderecha". ¿Tiene Vox responsabilidad?

Lo que ellos y los portavoces mediáticos de la ultraderecha han ido señalando es lo que ha servido de base para esas amenazas. Vox y el PP ha repetido un bulo: "Iglesias es el responsable de la muerte de los ancianos", algo que es terrible después de lo que vimos en la Comunidad de Madrid, con las órdenes de no trasladar a ancianos a los hospitales. Nosotros llevamos recibiendo acoso en casa más de un año. Y esto es lo que ha normalizado el discurso de odio de la extrema derecha.

SEGUIR LEYENDO.